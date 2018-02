Alto Adige - Valanga travolge 20 scialpinisti | tutti salvi

Italia : valanga travolge venti scialpinisti in Alto Adige - salvi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Valanga in Alto Adige : travolto gruppo di 20 scialpinisti : Una Valanga si è staccata questa mattina in Alto Adige, a Racines: è stato travolto un gruppo di venti scialpinisti austriaci. Alcuni sono rimasti sotto la neve, ma con l’aiuto di compagni e del soccorso alpino tutti risultano riemersi dalla neve. Sul posto, a oltre 2.300 metri di quota, anche un licottero e i carabinieri. Una persona è stata trasportata all’ospedale di Bressanone ma non sarebbe in gravi condizioni. Tutti gli altri ...

Valanghe : pericolo marcato in Alto Adige : In Alto Adige, riporta il bollettino provinciale, “il problema principale rimangono i fragili accumuli da vento. Nel nord della provincia si trovano con maggiore frequenza, e per questo il pericolo Valanghe è marcato GRADO 3. Più verso sud la situazione è migliore. Il distacco di una valanga in zone di accumulo da vento è facile, e possibile già con debole sovraccarico. Attenzione va fatta soprattutto sui pendii ripidi vicino alle creste, ...

In Alto Adige arriva il sistema di identità digitale Spid : In futuro si potranno ottenere le ricette mediche digitali, fare le domande per i contributi ai pendolari o per i sostegni al settore economia e accedere al proprio fascicolo sanitario. La Provincia ...

Alto Adige : Pasqua nello chalet deluxe che si fonde nel paesaggio della Val Venosta : Sono oasi esclusive nel verde, al cospetto dell’Ortles, i nuovi spazi di design alpino, immersi nel grande parco del Garberhof di Malles (BZ), che si fonde nel paesaggio. Ambienti raffinati separati dalla struttura principale dell’hotel in cui concedersi il lusso di una pausa riservata al centro di un universo naturale che ogni giorno regala colori, luci e panorami diversi. Il rifugio per trascorrere la Pasqua 2018 in totale spensieratezza, ...

Alto Adige : l’Alta Badia paradiso dei gourmet : Alto Adige: l’Alta Badia paradiso dei gourmet Tante iniziative enogastronomiche attorno a straordinari impianti sciistici. Continua a leggere L'articolo Alto Adige: l’Alta Badia paradiso dei gourmet sembra essere il primo su NewsGo.

Settimana bianca 2018 : è boom in Trentino-Alto Adige per lo scambio casa - +70% - : Lo sci è uno degli sport emblematici delle vacanze invernali nelle regioni italiane con il Trentino-Alto Adige a far la parte del leone. Il numero dei pernottamenti prenotati attraverso le piattaforme di scambio casa in ...

Meteo Alto Adige : la scorsa notte la più fredda dell’inverno : In Alto Adige, quella appena trascorsa, è stata la notte più fredda di questo inverno: a San Giacomo (Val di Vizze) la colonnina di mercurio è scesa a -21,6°C e a Predoi a -20,6°C. A Cima Teufelsegg (3.035 metri) si sono rilevati -27,1°C. Secondo il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin, anche la prossima sarà una notte di freddo polare. L'articolo Meteo Alto Adige: la scorsa notte la più fredda dell’inverno sembra essere il primo su ...

Alto Adige : Bond (Fi) - Austria si accolli anche il 50% spese per loro privilegi : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - "Se l'Austria vuole davvero conferire la doppia cittadinanza italiana ed Austriaca per i cittadini dell'Alto Adige, allora si accolli anche il 50% delle spese che sosteniamo come italiani per mantenere i privilegi degli Altoatesini". Dario Bond, candidato alla Camera n

Alto Adige : Bond (Fi) - Austria si accolli anche il 50% spese per loro privilegi : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) – “Se l’Austria vuole davvero conferire la doppia cittadinanza italiana ed Austriaca per i cittadini dell’Alto Adige, allora si accolli anche il 50% delle spese che sosteniamo come italiani per mantenere i privilegi degli Altoatesini”. Dario Bond, candidato alla Camera nelle liste di Forza Italia, entra a gamba tesa sulla proposta del governo Austriaco di una ‘cittadinanza ...

SFOOTING/ Una campagna elettorale istruttiva (se si va in giro per Boschi in Alto Adige) : La Boschi, candidata a Bolzano, vuole imparare il tedesco. E come raccontano i COMICASTRI, lo sta studiando. Dopo aver provato un abito, ha chiesto: «Dove posso rimirarmi in uno speck?».(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Olimpiadi invernali: l'inno (segreto) dei nordcoreani sarà "Bella C.I.O.!", dei ComicastriSANREMO 2018/ Meta e Moro vincono il Festival “resuscitato” dal garbo di Baglioni, di Yoda

Meteo Trentino-Alto Adige : inverno record a Bolzano : Nevicata nella notte in Trentino: i fiocchi hanno raggiunto quote medio-basse ma con spessori di pochi centimetri. Non si registrano problemi per la viabilità. Meteotrentino prevede per oggi la quota neve in rialzo e fenomeni in esaurimento ovunque la sera. Nella notte fiocchi di neve sono scesi anche sul capoluogo altoatesino: si è trattato dell’ottava nevicata in questa stagione a Bolzano. In un inverno medio si registrano solo tra due e ...

Meteo Alto Adige : inverno record a Bolzano : Nella notte fiocchi di neve sono scesi sul capoluogo Altoatesino: si è trattato dell’ottava nevicata in questa stagione a Bolzano. In un inverno medio si registrano solo tra due e tre nevicate a Bolzano, negli ultimi anni addirittura solo una, ha spiegato il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin. L'articolo Meteo Alto Adige: inverno record a Bolzano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maria Elena Boschi - Carnevale in Alto Adige. Di Battista la massacra : 'Bolzando discarica di rifiuti politici' : 'L' Alto Adige non può essere trattato, metaforicamente, come la discarica dei rifiuti politici, dei politici che non verrebbero più eletti a casa loro'. Mentre Maria Elena Boschi fraternizzava con i ...