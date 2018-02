Allegri | Le critiche mi divertono

raisport.rai

: Eurosport : Allegri: 'Grande partita, per rispondere alle critiche. Solo due botte per Higuain e Bernardeschi' - - genovesergio76 : Eurosport : Allegri: 'Grande partita, per rispondere alle critiche. Solo due botte per Higuain e Bernardeschi' - - 51fini : Juve: Allegri 'Critiche mi divertono' @OfficialAllegri - ansacalciosport : #ANSA | Juve: Allegri 'Critiche mi divertono' - 'Buffon fuori? Scelta programmata e concordata' -

(Di domenica 18 febbraio 2018) 'La Juve è forte, ha dei giocatori straordinari, stiamo lottando in tutte le competizioni. Poi se una volta si fa 2-2 col Tottenham non è una tragedia. Oggi non è stata una risposta, oggi è stata una ...