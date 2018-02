All-Star Saturday | Skills Challenge | vince Dinwiddie | Embiid imbroglia e fa finta di nulla

NBA - All Star Game 2018 : Donovan Mitchell re delle schiacciate. Devin Booker vince la gara del tiro da tre : Il weekend dell’All Star Game di NBA è proseguito con l’All Star Saturday. Una delle serate più attese, quella che dà più spettacolo e adrenalina e che fa da preludio alla partita delle stelle della domenica. Il piatto forte è stato, come sempre, la gara delle schiacciate. A trionfare è stato Donovan Mitchell, proseguendo una stagione da rookie davvero da sogno. Il giocatore di Utah ha messo in scena un vero e proprio show, battendo ...

Presentazione a Roma - presso Autostar della Volvo XC 40 [+GAllERIA] : Le immagini ufficiali, le cartelle stampa e tutto ciò di cui ero in possesso non valgono il contatto diretto con una autovettura. La Volvo XC 40 è assai meglio dal vivo, rispetto alle immagini pubblicate e curate dai fotografi professionisti. Un’auto perfetta non esiste, lo diciamo spesso. La Volvo XC-40, nella sua personalissima linea e colorazioni, ci si avvicina molto. Aldilà dei gusti estetici, ciò che mi ha colpito di questa ...

Ink or Swim - provate a stare a gAlla in questo frenetico arcade per iOS - : In Ink or Swim il giocatore controlla una simpatica seppia, che dovrà scorrazzare per i mari di tutto il mondo, nel tentativo di restare a galla per quanto più tempo possibile. Per farlo sarà ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist ed i partecipanti di tutte le nazionali Alla staffetta maschile : Sarà un’alba davvero emozionante quella di domani: è in arrivo la staffetta 4x10km maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La “gara delle gare” che ha sempre regalato grandi emozioni ed imprese che, spesso, hanno addirittura scritto la storia dello sport, anche italiano, e non solo invernale. Anche in questa occasione (la partenza è fissata alle 7.15 italiane, le 15.15 locali) si annuncia una gara ...

All'Egizio cento bimbi d'origine araba per manifestare contro la Meloni : Sabato 17 febbraio alle 16, numerose associazioni arabe, alcune moschee e la scuola egiziana 'Il Nilo' con i suoi bambini , 'i piccoli faraoni', , si sono ritrovati davanti al Museo Egizio per ...

Roma - è Ünder-mania : mezza Europa in fila per intervistarlo - e quel 17 sulle spAlle... : Un numero nel destino: anche Francesco Totti, tra i 20 e i 21 anni, aveva il 17 sulle spalle. Se questo basterà a fare di Ünder un punto fermo della Roma , senza essere blasfemi, visto il paragone, ...

vAlle di ledro * PALAFITTE : STAR CULTURALI A SALISBURGO E FIRENZE - GRAZIE AD UNA INIZIATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA di trento E DEL MUSE - : ... l'istruzione, la formazione, l'economia legata alla cultura e alla creatività, il turismo, la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. Insomma un'occasione di rilievo per presentare a livello ...

Genoa-Inter/ SpAlletti spegne il caso Brozovic e blinda Skriniar : “Starà qui per tanti anni” : Genoa-Inter, Spalletti il ritorno: finita la tregua, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti. L’allenatore del club meneghino ha finalmente gettato la maschera di buono di inizio stagione(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:17:00 GMT)

NBA All-Star Game Weekend : chi sono i partecipanti della gara delle schiacciate? : ... mentre per chi non si potrà fare la notte in piedi potrà comunque rivederla in tre repliche nella giornata di domenica , alle 11:30 su Sky Sport 1 HD, alle 17:00 e alle 22:45 su Sky Sport 2 HD, . ...

“Cicciolina All’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

All Star Game NBA 2018 : quando si gioca? Orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : Nel weekend del 17-19 febbraio si disputa l’All Star Game NBA 2018, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati, lo show dei più grandi campioni della Lega Statunitense che ci regalano un fine settimana all’insegna dello spettacolo e del divertimento. Gare di schiacciate e di tiri da tre, super sfide tra i migliori giocatori al Mondo, spettacoli musicali e folkloristici in pieno stile americano: tutto questo è l’All ...

NBA - All Star Game 2018 : il team ‘Mondo’ vince con margine il ‘Rising Star Challenge’ : A Los Angeles, scenario in cui il grande spettacolo è di casa, è andato in scena il primo dei tre atti dell’Nba All Star Weekend, con il Rising Stars Challenge, una sfida dedicata ai migliori giovani della lega, che vedeva contrapposta una squadra di soli statunitensi al resto del mondo. Il successo, come preventivabile, è andato al team World. Nessuna sorpresa, in una partita dominata dall’inizio alla fine, anche all’interno ...

