Alfio Bardolla | «Essere ricchi è uno stato mentale»

vanityfair

: Pazienza e Fede - alfiobardolla : Pazienza e Fede - alfiobardolla : Oggi -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Indossa sempre un capo arancione, come il Dalai Lama. Ma se il capo spirituale del buddismo insegna come raggiungere la pace spirituale,, valtellinese 46enne, molto più semplicemente spiega per lavoro come diventaree vivere felici raggiungendo la libertà finanziaria. Un financial coach, per dirla all’americana, che fornisce insegnamenti basici e non a migliaia di persone: finora, recita il suo sito, sono oltre 23 mila le persone che hanno partecipato ai suoi corsi. Nel frattemposi è quotato sull’Aim Italia, il listino che la Borsa ha destinato alle piccole aziende sul quale ha debuttato anche Lapo Elkann e dichiara di aver cumulato un patrimonio di 40 milioni di dollari facendo svariate attività in Italia e all’estero (ha sedi a Madrid e Londra). In questo grosso puzzle non potevano mancare i libri, almeno 6 o 7 pubblicati per conto di Sperling ...