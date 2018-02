Alex Sandro | ' Tottenham? Tutto dimenticato'

Juventus-Torino 1-0 - Alex Sandro decide il derby : granata - resa con onore : Il derby della Mole è ancora della Juventus, il terzo in questa stagione compreso quello di di Coppa Italia. Ai bianconeri basta un gol di Alex Sandro nel primo tempo per avere ragione di un Toro ...

La Juventus vince l'ennesimo derby della Mole : Alex Sandro castiga il Toro : La Juventus di Massimiliano Allegri si dimostra come semrpe un rullo compressore in campionato. I bianconeri hanno vinto per 1-0 il derby contro il Torino di Walter Mazzarri frutto della rete del brasiliano Alex Sandro , su assist di Bernardeschi entrato dopo 14' minuti al posto dell'infortunato Higuain. La partita è stata molto tirata ma con poche occasioni da rete, con i bianconeri che hanno fatto valere la maggiore esperienza e ...

Toro-Juve 0-1 : un acuto di Alex Sandro vale il derby. Higuain fuori per infortunio Classifica : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Il Torino ha ritrovato risultati con la cura Mazzarri, la Juventus arriva dalla vittoria esterna di Firenze e dal pareggio casalingo in Champions con il Tottenham. Il Torino ha bisogno di punti per risalire in zona Europa, la Juve per continuare la sua corsa al ...