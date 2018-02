Alessia Spagnulo La Miss Italia col marsupio che punta alla corona 2018

Alessia Spagnulo - miss in passerella con la figlia nel marsupio : “Anche con una bimba non voglio rinunciare ai miei sogni” : Alessia Spagnulo con la sua bambina di sei mesi, nel marsupio tra le ventidue candidate in gara a Saint Vincent per miss 365. L'articolo Alessia Spagnulo, miss in passerella con la figlia nel marsupio: “Anche con una bimba non voglio rinunciare ai miei sogni” proviene da Il Fatto Quotidiano.