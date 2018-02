La rivelazione di Alberto Angela : "Potevo diventare noto archeologo - ma rubarono tutti i miei fossili" : E' arrivato scortato da quattro legionari romani il conduttore televisivo, divulgatore e oramai divo del web Alberto Angela nonché padrino della manifestazione Tourisma , il Salone internazionale dei ...

La rivelazione di Alberto Angela : Potevo diventare noto archeologo - ma rubarono tutti i miei fossili : E' arrivato scortato da quattro legionari romani il conduttore televisivo, divulgatore e oramai divo del web Alberto Angela nonché padrino della manifestazione Tourisma (il Salone internazionale dei Beni culturali e dell'Archeologi) che si è concluso oggi al Palazzo dei Congressi di Firenze.Il racconto ineditoAd attendere Angela tra applausi e standing ovation oltre duemila persone provenienti da tutta Italia. In platea anche una ...

Alberto Angela : “Sarei potuto diventare un archeologo famoso ma mi rubarono reperti” : “Sarei potuto diventare forse un archeologo famoso quando in Tanzania e in Congo trovai due pezzi molti importanti, tra cui un cranio di due milioni di anni fa. All’aeroporto pero’ rubarono una borsa, era quella con i reperti che avevo trovato, e la storia fini’ li’. Poi e’ iniziata quella come divulgatore tv“: lo ha dichiarato Alberto Angela, oggi a Firenze per la manifestazione Tourisma, il salone dei ...

Alberto Angela : 'Sarei diventato un famoso archeologo - ma mi rubarono reperti' : 'Sarei potuto diventare forse un archeologo famoso quando in Tanzania e in Congo trovai due pezzi molti importanti, tra cui un cranio di due milioni di anni fa. All'aeroporto però rubarono una borsa, ...

Alberto Angela si confessa : "Sarei potuto diventare un archeologo famoso ma mi rubarono una borsa con alcuni reperti importanti" : "Sarei potuto diventare forse un archeologo famoso quando in Tanzania e in Congo trovai due pezzi molti importanti, tra cui un cranio di due milioni di anni fa. All'aeroporto però rubarono una borsa, era quella con i reperti che avevo trovato, e la storia finì lì. Poi è iniziata quella come divulgatore tv". Lo ha detto Alberto Angela, intervenuto a Firenze come padrino della manifestazione Tourisma, il salone dei beni ...

Alberto Angela - l’erotismo nascosto della divulgazione scientifica : Di meraviglie ce ne ha mostrate tante, percorrendo da nord a sud il nostro Paese che, a dire il vero, mai ci era apparso più bello e prezioso, ma la vera meraviglia è lui: Alberto Angela, l’uomo che ha svelato l’erotismo nascosto nella divulgazione scientifica, colui che è in grado di eccitare una donna parlando di fossili e antichi santuari. Con i suoi aggettivi, il tono pacato e sicuro, il sorriso sornione di chi sa il fatto suo, Alberto ...

Caterina Balivo e Alberto Angela : la confessione della conduttrice a Detto Fatto : Caterina Balivo e Alberto Angela sono stati insieme? No, ma la conduttrice di Detto Fatto “ci ha provato” Caterina Balivo ha raccontato un curioso aneddoto a Detto Fatto, il programma che conduce quotidianamente su Rai Due. La conduttrice ha rivelato a Giovanni Ciacci, la sua spalla destra nel format pomeridiano, di averci “provato” più di […] L'articolo Caterina Balivo e Alberto Angela: la confessione della ...

Le TelePagelle di Gennaio – Alberto Angela potrebbe spiegare alla casalinga di Vigevano le trame di Lynch : Le meraviglie di Alberto Angela che mettono tutti d’accordo, da Nord a Sud. La nostalgia canaglia degli anni 90, i campanilismi a tavola de I Cuochi d’Italia. Una lettera, un nome: M di Michele Santoro. Lo storytelling di Dalai e poi il Ninja Nainggolan che a Capodanno diventa involontario autore televisivo. Centoquaranta caratteri e un voto, sui programmi tv di Gennaio, che non ci trova (quasi) mai d’accordo. Le meraviglie di Alberto Angela ...

Alberto ANGELA/ Le "Meraviglie" italiane - il miglior modo di conservarle è educarci allo stupore : Si è conclusa la mini-serie tv di ALBERTO ANGELA "Meraviglie, la penisola dei tesori". Un approccio ai beni culturali carico di stupore e di responsabilità. SOFIA BOCCETTI(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:10:00 GMT)ARTE/ Arcimboldo, l'epica quotidiana di un'anima terremotata, di D. BilottiARTE/ Turismo e bellezza, la ricetta sbagliata di Franceschini, di S. Boccetti

Alberto Angela promosso a pieni voti da 5 critici d'arte : 'Alberto Angela è uno che si butta dentro ai tesori del Paese con un atteggiamento molto chiaro. Da bravo insegnante entusiasta. Ed è anche spiritoso, giovane e prestante. E con quel suo mood da ...

Alberto ANGELA/ Vittorio Sgarbi e Flavio Caroli promuovono “Meraviglie” : “È l’Indiana Jones dell'informazione” : Cinque grandi critici d'arte promuovono a pieni voti ALBERTO ANGELA e la sua trasmissione “Meraviglie”, grande successo di ascolti su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Renzi lancia "l'Italia modello Alberto Angela : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

GIGLIOLA CINQUETTI/ Da "Non ho l'età" a Meraviglie di Alberto Angela - oggi si torna a Sanremo (Domenica In) : GIGLIOLA CINQUETTI, la cantante torna in televisione dopo la presenza da ospite a Meraviglie programma di grande successo condotto da Alberto Angela su Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:28:00 GMT)

Alberto Angela bocciato alle elementari : rivelazione di Piero : E' indubbio che il famoso divulgatore scientifico, scrittore, paleontologo e giornalista ha ereditato l'amore per la scienza e la storia dal padre Piero. Il figlio di Piero Angela ha studiato in ...