Adesso è un grande Milan | Sampdoria al tappeto e col crollo dell’Inter torna in corsa per

Il grande Benevento Adesso affronta la piccola Inter : De Zerbi prepara il blitz contro Spalletti! : Si è concluso l’importante scontro salvezza tra Benevento e Crotone, gara al cardiopalma e 3-2 finale. la squadra di Zenga passa in vantaggio grazie a Crociata, gli uomini di Zerbi ribaltano tutto prima con Sandro e poi con Nicolas Viola, pareggio con Benali prima della rete del successo di Diabate che ha fatto esplodere lo stadio. Sembrava l’ultima spiaggia per il Benevento per raggiungere la salvezza, i padroni di casa hanno ...

Lazio - è il momento di uscire dalla crisi : Inzaghi Adesso deve dimostrare di essere grande : La Lazio non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Simone Inzaghi non vince tra campionato, Europa League e Coppa Italia da ben 5 giornate, in particolar modo sanguinose le sconfitte contro il Genoa in Serie A e contro lo Steaua solo qualche ore fa. Niente è compromesso però per la squadra di Simone Inzaghi che nella gara di ritorno di Europa League potrà contare sulla spinta del pubblico per ottenere la qualificazione agli ...

Marsala - delicata operazione per Massimo Grillo : Adesso sto bene. L'Italia grande Paese : L'economia che non gira, la politica che non sempre fa quanto dovrebbe e la società che appare prendere derive inaspettate e incontrollabili sono certamente delle concause importanti, ma la vera ...

Le Previsioni Meteo stagionali - sempre più precise : AccuWeather ha letto quest’inverno con grande precisione - e Adesso arriva il Burian! : Le Previsioni Meteo stagionali si rivelano sempre più precise e affidabili: l’autorevole centro Meteorologico statunitense AccuWeather ancora una volta ha previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa. Siamo ormai a fine Gennaio e possiamo sbilanciarci in base alle condizioni del tempo che si sono verificate fin qui, con un caldo anomalo e una persistente siccità in tutta l’area Mediterranea e un ...

Panchine Foggia e Parma - il grande mercato non ha portato la svolta Adesso… : La 22^ giornata del campionato di Serie B ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. In particolar la posizione più delicata è quella del Foggia, pesante sconfitta casalinga contro il Pescara. La dirigenza ha risposto mettendo a segno sul mercato colpi su colpi, la squadra non ha reagito in modo positivo, in particolar modo il tecnico Stroppa. Tonucci, Zambelli, Greco e Kragl subito inn campo, la dirigenza si ...

E Adesso Angela viaggia alla scoperta della grande bellezza (targata Unesco) : Partirà domani, alle 21.20 su Rai1, il nuovo programma di Alberto Angela, il re dell'intrattenimento colto della televisione generalista italiana. Ideale proseguimento dei successi dello show danzante di Bolle e dei concerti di Capodanno di Venezia e Vienna, esempi di tv di qualità.Il nuovo programma si intitola Meraviglie - La penisola dei tesori e sarà, sostanzialmente, un viaggio tra opere e luoghi, che testimoniano la creatività e ...

Serie A - 19^ giornata : prima impresa del Benevento - frenano Roma ed Atalanta - Adesso l’Udinese sogna in grande : 1/41 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Inter - Adesso sei grande : le gare contro Roma - Napoli e Juve lo rivelano - ma c’è qualcosa che va sistemata… : L’Inter fuga anche gli ultimi piccoli dubbi in merito alle potenzialità in questa stagione iniziata alla grande. adesso, dopo lo scontro al vertice con la Juventus, si può asserire con buoni dati di fatto che i nerazzurri sono una grande squadra che potrà lottare sino alla fine per lo scudetto con i bianconeri, il Napoli e la Roma. Le gare contro le tre big del nostro campionato parlano chiaro. I nerazzurri negli scontri diretti hanno ...