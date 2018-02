A14 | pulmino di giovani calciatori fuori strada | 8 feriti | 4 gravi

Fermo - pulmino di una società sportiva universitaria si ribalta sullA14 : 8 feriti - 4 gravi : Un pulmino con a bordo nove ragazzi, tra i 17 e i 20 anni, della squadra di calcetto del Cus , Centro universitario sportivo, di Ancona si è ribaltato in curva sulla carreggiata sud dell'autostrada ...

