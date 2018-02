Zidane | ' Real Madrid panchina più logorante al mondo | non parlo di futuro' VIDEO

Real Madrid : Zidane vuole rimanere a lungo - : Il Real Madrid è senza ombra di dubbio una delle squadre più forti al Mondo e lo ha dimostrato conquistando la Champions League nelle ultime due stagioni. Due grandi successi 'griffati' Zinedine Zidane che è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra tutti i campioni ...

LIVE Real Madrid-Psg - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali. Zidane lascia fuori Bale : c'è Isco! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Psg, andata degli ottavi di finale di Champions League. E' una sfida stellare quella che va in scena al Santiago Bernabeu! Da un lato i ...

LIVE Real Madrid-Psg - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali. Zidane lascia fuori Bale : c’è Isco! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Psg, andata degli ottavi di finale di Champions League. E’ una sfida stellare quella che va in scena al Santiago Bernabeu! Da un lato i galacticos, il Real Madrid vincitore della Champions per tre volte negli ultimi quattro anni; dall’altra i francesi che ambiscono a salire sul tetto d’Europa. Non è stata una stagione esaltante in Realtà per il Real, in notevole difficoltà ...

Real Madrid - Zidane verso la sfida con il Psg : 'Non devo dimostrare nulla' : È un ottavo che vale già una finale e tanto altro. Perchè domani sera al Bernabeu la sfida Champions tra Real Madrid e Psg segnerà inevitabilmente il resto della stagione per Zinedine Zidane o Unay ...

Real Madrid - Zidane : 'Non devo dimostrare nulla' : ROMA - È una partita che vale una stagione ma Zinedine Zidane affronta la vigilia di Real Madrid - Psg sereno perchè, dice, ' non devo dimostrare nulla '. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia ...

Real Madrid - Zidane : "Col Psg conta solo vincere" : Il tecnico alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions: "Non devo dimostrare nulla. La favorita? E' un 50 e 50, come sempre"

Real-Psg - Zidane : "Nessuna pressione - viviamo per partite così" : Il messaggio di Zidane, la sua chiave di lettura di questa sfida enorme contro il PSG negli ottavi di Champions League arriva alla fine della conferenza stampa. NESSUNA pressione - Gli chiedono chi ...

Real Madrid - il mea culpa di Zidane 'Un momento inaccettabile - io sono il responsabile' : Madrid - Estremo Realismo e consapevolezza, fino ad assumersi tutte le colpe per il momento non brillantissimo dei blancos, ma anche ottimismo alla luce dei segnali di reazione in Liga dopo la 'manita'...

Zidane e la crisi Real : 'Momento inaccettabile - colpa mia' : 'La situazione è nuova, ma bisogna viverla, fa parte del lavoro'. Zinedine Zidane è Realista e sa che per mettere a tacere le tante critiche piovute addosso a lui e al suo Real Madrid dopo il ...

Zidane e le difficoltà del Real Madrid : "Momento inaccettabile - io responsabile" : Mercoledì sera il Psg arriva al Bernabeu per un ottavo di finale di Champions già decisivo per molte sorti. Se il Madrid esce chiuderà il 2018 senza vincere nulla. In vista della sfida, Zinedine ...

Real Madrid : Emery possibile sostituto di Zidane - : L'allenatore ha poi proseguito dicendo: " In quei giorni saremo il centro del mondo calcistico, in fondo sembra una possibile finale. Vogliamo mandare un messaggio, ovvero che siamo pronti per queste ...

Real Madrid - Zidane : 'Adesso pensiamo alla Liga - Psg viene dopo' : Testa alla Liga adesso 'perché il Psg viene dopo'. Il tecnico del Real Madrid non vuole sentire parlare del big match di Champions che vedrà mercoledì i parigini arrivare al Bernabeu. 'Ora siamo ...

Hazard a Marca : 'Il Real? Nel calcio non si sa mai. Zidane era il mio idolo da bambino' : Sapeva di essere il mio idolo quando ero un ragazzino, ho visto mille video su di lui e ora è l'allenatore di uno dei migliori club al mondo. Quindi sì, è un privilegio che lui parli di me. Però non ...

Real Madrid - Zidane : 'Il mio lavoro qui non è finito' : Zinedine Zidane non getta la spugna. 'Per la Liga non è finita', ha detto il tecnico del Real nella conferenza stampa ala vigilia del match di campionato contro il Levante. 'È un'altra partita ...