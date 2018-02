Windows 10 Mobile | Microsoft risolve un bug del sensore di impronte dell’Alcatel Idol 4Pro

Uber : la storia si ripete - un’altra UWP abbandona Windows 10 e Windows 10 Mobile : Evidentemente la dismissione del settore Mobile ha avuto i suoi effetti anche sull’intero progetto delle UWP. Sono ormai mesi e mesi che molte app universali dicono addio alla piattaforma. L’ultimo caso è quello di Uber, la nota azienda che si occupa del serivizio di trasporto automobilistico e che presto sostituirà i classici TAXI, che stando ai colleghi di MSPoweruser non risulta più pienamente funzionante su Windows 10 e Windows ...

Windows 10 Mobile : immagini e dettagli inediti sul 650 XL cancellato da Microsoft : Il Lumia 650 è noto a tutti per essere stato l’ultimo smartphone ad essere prodotto interamente da Microsoft Mobile, settore poi venduto ad HMD Global per la produzione dei nuovi Nokia con a bordo Android. Il Lumia 650 è stato, tutto sommato, un ottimo terminale di fascia media anche se non ha poi ottenuto il successo del suo predecessore, il 640, che si è rivelato un dispositivo best buy con un rapporto/qualità prezzo incredibile. ...

Disponibile al download la build 15254.249 per Windows 10 Mobile [Insider] : Ieri sera Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per gli utenti Windows 10 Mobile iscritti al programma Insider nei canali fast e slow. La nuova build, numerata 15254.249, non è stata accompagnata da nessun changelog ufficiale ma, come siamo abituati da diversi mesi ormai, non ci sono sicuramente novità ma solo alcuni fix di bug e miglioramenti sulla sicurezza del sistema operativo. Per scaricare subito l’aggiornamento recatevi nelle ...

Windows 10 Mobile : disponibile un nuovo aggiornamento pubblico per Feature 2 : Dopo aver aggiornato la versione Creators Update di Windows 10 Mobile, Microsoft ha provveduto a rilasciare un ulteriore update anche per Feature 2. La nuova build, numerata 15254.248, risulta al momento disponibile al download solo nel canale pubblico e in quello Release Preview, gli utenti iscritti ai rami di distribuzione fast e slow dovranno ancora attendere. Changelog Risolto un bug che causava sporadici blocchi del touchscreen. Addresses ...

SquareHome 2 : launcher per Android in stile Windows 10 Mobile con Live Tile e Metro UI : SquareHome 2 è un launcher disponibile su smartphone, tablet e TV Android in sTile Windows 10 Mobile con Live Tile, Metro UI e tante possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. Caratteristiche: Aggiungi app e widget come Tile nella home screen; Aggiungi l’elenco delle app e la scheda contatti accessibili tramite scorrimento orizzontale nella home screen; Tile animate per: Orologio, Foto, Calendario, Contatti, Controllo di ...

Windows 10 e Windows 10 Mobile : disponibile l’aggiornamento cumulativo di febbraio : Microsoft ha appena rilasciato, per Windows 10 Fall Creators Update e Windows 10 Mobile Feature 2, il nuovo aggiornamento cumulativo di febbraio (build 16299.248) come del resto previsto ogni secondo martedi del mese. Non essendo un major update, non troviamo novità particolari ma solo fix di bug e miglioramenti vari sul fronte della sicurezza e della stabilità del sistema operativo. Changelog Addresses issue where child accounts are able to ...

Come eseguire la PWA ufficiale di Google Maps su Windows 10 Mobile : Nonostante Windows 10 Mobile non venga più aggiornato con nuove funzionalità così Come il suo browser Microsoft Edge, le PWA (Progressive Web Apps) si comportano più che bene. Sorprendentemente, i nostri colleghi di AAWP hanno scoperto con piacere che anche la PWA ufficiale di Google Maps, pensata per i dispositivi Android di fascia ultra-bassa, funziona perfettamente anche sugli smartphone del big di Redmond. Quest’ultima supporta ...

Come disinstallare la nuova app Foto di Windows 10 Mobile : A causa di un errore da parte di Microsoft, gli utenti Insider fast di Windows 10 Mobile hanno ricevuto sui loro smartphone un nuovo aggiornamento dell’app Foto. Sfortunatamente è stata distribuita la nuova versione sviluppata per PC e tablet che contiene numerose funzionalità tra cui i filtri e la regolazione del colore ma che sui dispositivi più piccoli presenta tantissimi bug, senza contare l’interfaccia grafica per nulla ...

Windows 10 Mobile : cosa significa il rilascio della nuova app Foto? [AGG.1 RIMOSSO] : [Aggiornamento1 13/02/2018] Microsoft ha interrotto il rilascio della nuova app Foto sul canale fast di Windows 10 Mobile, segno che si era trattato di un banale errore e nulla di più. Articolo originale, Alcuni mesi fa avevamo pubblicato una guida su come installare la nuova app Microsoft Foto, disponibile da tempo per Windows 10, sui dispositivi Windows 10 Mobile in modo tale che anche questi ultimi potessero avere tutte le ...

Windows 10 Mobile : il supporto è già terminato a gennaio secondo un dipendente Microsoft : Ancora notizie negative per gli utenti Windows 10 Mobile! Microsoft ha appena interrotto la compatibilità con il controllo web di Bing Maps. Ora sicuramente vi starete chiedendo: Cosa significa e quali conseguenze comporta? Ebbene, rendendo tale controllo web non più compatibile e funzionante con il browser Internet Explorer di Windows Phone e il browser Microsoft Edge di Windows 10 Mobile, gli utenti che ancora utilizzano uno smartphone con ...

Windows 10 Mobile : cosa significa il rilascio della nuova app Foto? [Analisi] : Alcuni mesi fa avevamo pubblicato una guida su come installare la nuova app Microsoft Foto, disponibile da tempo per Windows 10, sui dispositivi Windows 10 Mobile in modo tale che anche quest’ultimi potessero avere tutte le funzionalità della controparte desktop (filtri, ink, regolazione della luce etc.). Il file d’installazione appx. che avevamo condiviso nell’articolo in questione non aveva nulla di differente rispetto a ...

Windows 10 Mobile : come installare la nuova app Foto con filtri - Ink e molto altro ancora [AGG.1. ufficiale] : [Aggiornamento 1 10/02/20182] Inaspettatamente Microsoft ha rilasciato in modo ufficiale la nuova app Foto con Ink, filtri e strumenti di modifica avanzata per gli utenti Windows 10 Mobile iscritti al programma Insider nel canale di distribuzione fast. Articolo originale, L’applicazione Foto per Windows 10 Mobile non viene aggiornata da parecchio tempo e nessuna nuova funzionalità è stata introdotta di recente, questo perchè l’OS è ...

VLC : major update per Windows 10 - Windows 10 Mobile e Xbox One : Breve comunicato per informarvi che la UWP ufficiale di VLC, disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One, si è aggiornata arrivando alla versione 3.0 Si tratta di un aggiornamento importante e pieno di novità da tempo richieste dagli utenti. Questo il changelog ufficiale: Aggiunto il supporto per video e audio a 360°. Audio ambisonico e più di otto canali audio supportati. Supporto HTTP 2.0. Decodifica VP9 e VMW3. Supporto a HDR10 ...