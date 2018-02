Violentata e uccisa a 13 anni dai partigiani Ma Giuseppina Ghersi non merita una via

ilgiornale

: RT @sempregeneroso: Oggi il TG canale 5 danno notizia che la povera pamela prima di essere uccisa dal branco è stata violentata. Ma i TG di… - Fiorlla : RT @sempregeneroso: Oggi il TG canale 5 danno notizia che la povera pamela prima di essere uccisa dal branco è stata violentata. Ma i TG di… -

(Di sabato 17 febbraio 2018)e torturata per giorni dai, poia colpi di pistola. Era il 30 aprile 1945. Per, morta a tredici, non dovrà esserci memoria ad Albenga, in quelle terre savonesi di cui “Pinuccia” – come la chiamava suo padre - era originaria.Bocciata, in consiglio comunale, la proposta di intitolare una via alla piccola martire. Ogni volta una lezione diversa, slacciata dal reale, della democrazia antifascista. Questa volta è di storia. L’inquisizione dei nuovi Torquemada parla chiaro: la memoria vale solo se è frutto dell’antifascismo.Così per il dramma delle foibe, ormai sbattuto nella gattabuia dell’indifferenza che assume i contorni dell’oltraggio – tra rigurgiti negazionisti e giustificazionisti, continui, nel Giorno che dovrebbe essere del ricordo per tutti, tanto che, ...