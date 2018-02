Violenta scossa di terremoto nel sudovest del Messico - avvertita anche nella capitale [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Violenta scossa di terremoto in Nicaragua - scattano le sirene per l’evacuazione [LIVE] : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 e’ stata registrata nelle acque del Pacifico a largo delle coste del Nicaragua. La scossa e’ stata avvertita in diverse localita’ del paese compresa la capitale Managua. I media locali al momento non riferiscono di danni a persone anche se riportano le procedure di evacuazione compiute in molti edifici di Managua, a seguito dell’allarme antisisma diffuso in gran parte dei centri ...

Perù - Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 ha scosso il Perù. Il sisma è stato localizzato 42 chilometri a sudovest di Acari, sulla costa meridionale del Paese, ad una profondità di 12,1 ...

Terremoto - Violenta scossa in Perù : allarme tsunami nel Pacifico. La terra trema anche in Grecia - Afghanistan - Iran - Giappone - Messico e Oceania : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa del Perù alle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il Pacific tsunami Warning Centre ha lanciato l’allarme maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entroterra non sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone ...

Violenta scossa in Honduras - a rischio L'Isola dei famosi? I dettagli : FUNWEEK.IT - Tanta preoccupazione in Honduras e non solo per il violento terremoto di magnitudo 7.6 tra il mare dell'Honduras e le Isole Cayman. Ora cosa accadrà a L'Isola dei famosi 2018, che sarà ...

Violenta scossa di terremoto nel Mar dei Caraibi : avvertita in Messico - Guatemala - El Salvador e Costa Rica [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/4 ...

Violenta scossa di terremoto nel Mar dei Caraibi : scatta l’allarme tsunami entro 1000 km dall’epicentro [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/4 ...

Terremoto - Violenta scossa tra Montenegro e Albania : danni e crolli. Paura anche in Puglia - Bosnia - Serbia - Kosovo e Macedonia : 1/7 ...