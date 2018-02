Vigonovo | artigiano non paga le tasse dal 2008 | Sono cittadino veneto | non italiano

ilgiornale

(Di sabato 17 febbraio 2018) Dal, Maurizio Mescalchin -- non conosce mu, Tarsu, Irpef, Iva o altri tipi di imposte. Nessun tipo di imposte. E dalla bolletta dell'energia elettrica scala la quota del canone tv. Ha la partita Iva, emette fatture ma non versa nemmeno un euro di.Il casoMescalchin vive nella frazione Galta di, in via Pascoli 45 protetto dalla bandiera con il leone di San Marco e da diverse telecamere. Niente e nessuno è mai riuscito a pignoragli un bene, anche perché non esiste alcun tipo di documentazione. Non esiste e nessuno lo cerca. Orgoglioso dichiara di esseredello Statoe nessuno può entrare nel suo territorio, definito da egli stesso Territorio dello Stato, come si legge su Il Gazzettino.L'acerrimo nemico dell'è il fisco. Da quando - nel- ha chiuso la sua società edile e mandato a casa 10 ...