VIDEO - Ecco i foggiani di ' Civica Popolare' Il ministro Galletti | ' Mai autorizzato

Elezioni - si voterà così VIDEO (il voto disgiunto non c’è più) Ecco la scheda : come funziona : Porta il nome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, il nuovo sistema elettorale misto: proporzionale -maggioritario

Tina Cipollari “tronista” a Uomini e Donne come nel 2001 : ecco i VIDEO cult del passato : Tina Cipollari “tronista” a Uomini e Donne? L’opinionista tornerà a essere corteggiata come già accaduto in passato nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. ecco l’evoluzione del suo ruolo nel corso degli anni e i video cult. Tina Cipollari corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2001 Tina si presenta nel 2001 nella trasmissione. […] L'articolo Tina Cipollari “tronista” a Uomini e Donne come ...

Lautaro Martinez è uno show continuo : ecco l’ultima magia del futuro interista [VIDEO] : Lautaro Martinez continua a sorprendere. L’attaccante acquistato dall’Inter per la prossima stagione, sta mettendo in scena tutto il proprio potenziale in questa stagione al Racing Avellaneda. Prima ha messo a segno una tripletta da favola in presenza di Piero Ausilio contro l’Huracan, ieri notte invece ha mandato in visibilio i propri tifosi con un assist per un compagno. Da notare però oltre al passaggio finale, lo ...

Rifiuti e tangenti - ecco il VIDEO con De Luca jr : «La nostra quota è del 15%» : L'inchiesta su presunte tangenti sullo smaltimento Rifiuti in Campania, che vede indagato per corruzione anche Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania e assessore al Bilancio del...

Lecco - valanga sulla Grignetta travolge due alpinisti/ Ultime notizie VIDEO : la ricostruzione della tragedia : Lecco, valanga sulla Grignetta in Valsassina: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:32:00 GMT)

Genoa-Inter - il VIDEO di Ballardini : 'Emozioniamoci - De Andrè? Ecco cosa penso' : La doppia vittoria in trasferta ha permesso al Genoa di balzare al dodicesimo posto in classifica e mettere le mani sulla salvezza. Adesso il Grifone si pone un nuovo obiettivo, tornare a vincere in casa davanti al proprio pubblico. Domani sera al Luigi Ferraris arriva l'Inter, un avversario ostico nonostante il periodo difficile. Ballardini traccia la via: "Essere squadra" Nella conferenza stampa della vigilia Ballardini assicura: "Ci siamo ...

Sanremo 2018 - Speciale #Atupertu : ecco le VIDEO interviste con i Big : Lo ' Speciale #Atupertu Sanremo 2018 ', dedicato alla 68esima edizione del Festival , è in programma infatti su Radio Italia Tv e in streaming su Radioitalia.it dalle ore 21 di domani, sabato 17 ...

Messina - spopolano i VIDEO di Zuccarello sul web : "Io candidato sindaco? Ecco cosa farò alle elezioni" : Uscirò dalla scena politica? Chi lo sa . Sicuramente, nel caso in cui non ci sarà una quadra, si andrà alle elezioni tutti frammentati. A mio avviso, la città ha bisogno di una giunta che cerchi di ...

The Chainsmokers : ecco il nuovo singolo (e VIDEO) “You Own Me” : The Chainsmokers sfornano un singolo dietro l’altro! Blimey Un post condiviso da The Chainsmokers (@theChainsmokers) in data: Feb 13, 2018 at 4:12 PST Poche settimane dopo l’uscita di “Sick Boy”, il duo di dj e producer hanno pubblicato il nuovo singolo “You Own Me”. Ad accompagnare la canzone c’è anche il videoclip ufficiale scritto e diretto da Rory Kramer. Se vorrai ascoltare dal ...

Far Cry 5 : ecco un interessante VIDEO su John Seed - uno dei carismatici cattivi : Far Cry 5 si fa ancora attendere mentre nel frattempo possiamo vedere nuovi scorci di gioco.E' questo il caso del nuovo video che ritrae John Seed, uno dei cattivi del nuovo capitolo della serie che dovremo affrontare.Far Cry si è sempre distinto per i suoi cattivi carismatici, dalle sfaccettature curate e mai banali, sarà questo villain all'altezza delle aspettative?Read more…