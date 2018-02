Verissimo con Silvia Toffanin | ospiti e anticipazioni sabato 17 febbraio

RAFFAELLA DI CAPRIO/ Da Furore al sogno degli Oscar con un Leonardo al suo fianco... (Verissimo) : L’attrice RAFFAELLA Di CAPRIO, ospite questo pomeriggio a Verissimo. Domani l’esordio nella prima serata di Canale 5 come protagonista della fiction Furore – Il vento della speranza.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:55:00 GMT)

MAX GIUSTI/ "La musica devi conoscerla tutta altrimenti rimani con Fausto Leali tutta la vita" (Verissimo) : Max GIUSTI è pronto a tornare a teatro con ‘Va tutto bene’. Di questo e di altri progetti lavorativi ne parlerà oggi ai microfoni di Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:39:00 GMT)

Alex Casademunt/ Chi è l'ex fidanzato di Rocio Morales? "Presto tornerà con me!" (Verissimo) : Alex Casademunt, chi è l'ex fdanzato di Rocio Munoz Morales? La donna sarà ospite insieme a Raoul Bova nel salotto di Canale 5 per parlare con Silvia Toffanin. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:31:00 GMT)

Chiara Giordano/ L'ex moglie di Raoul Bova si rifà una vita con Manuele (Verissimo) : Chiara Giordano, chi è L'ex moglie di Raoul Bova? L'attore è ospite nel salotto di Canale 5 per parlare con la conduttrice Silvia Toffanin. Parlerà anche di lei? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:28:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Video : ”La mia omosessualità è nata quando ho conosciuto Carmen Miranda" (Verissimo) : Cristiano Malgioglio, noto cantautore e personaggio televisivo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin oggi nella nuova puntata di Verissimo, 17 febbraio 2018(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:18:00 GMT)

FRANCESCO FERDINANDI/ “Il mio sogno? Lavorare con la Cortellesi!" (Verissimo) : FRANCESCO FERDINANDI, nella fiction Furore in cui interpreta il ruolo del tenente Franco Belmonte. Il suo sogno però è Lavorare con Paola Cortellesi.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 02:39:00 GMT)

“Ho avuto paura”. Rita Dalla Chiesa - i momenti in cui il suo cuore si è fermato. La conduttrice - che presto vedremo di nuovo in tv - lo ha raccontato a Verissimo - davanti ai microfoni di Silvia Toffanin : La carriera, la vita, l’amore. Rita Dalla Chiesa si confessa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. La conduttrice tv, da tempo lontana dagli schermi, ha toccato molti temi a cominciare dall’ex marito Fabrizio Frizzi, nei mesi scorsi al centro dell’attenzione dei media dopo il malore che l’ha colpito. “Fabrizio Frizzi è stato l’uomo più importante della mia vita, ma quando arriva il sottovento ti devi fermare cerchi il ...

“Cecilia e Ignazio sono in crisi”. Parola di Silvia Toffanin - e loro? La conduttrice di ‘Verissimo’ lancia la bomba - poi c’è quel “gesto” che svela tutta la verità : Doveva arrivare prima o poi il momento della fatidica crisi, tanto da far scattare a tutti la domanda: Cecilia e Ignazio si sono lasciati o stanno ancora insieme? Il dubbio è lecito dopo che Verissimo, nel corso dell’ultima puntata condotta da Silvia Toffanin, ha parlato di litigi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, non si tratta di una crisi seria ma solo di un semplice diverbio risolto in fretta. La ...

“Sono distrutto…”. Per la prima volta in tv - parla Francesco Monte. Nel salotto di Verissimo - l’ex naufrago racconta quello che gli è successo e quel particolare scomodo sulla sua famiglia : Lo stavano tutti aspettando al varco. Francesco Monte dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi si è finalmente concesso in video. Per dire la sua ha scelto il pacato salotto di Silvia Toffanin, dove ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita. Fino ad oggi l’ex naufrago aveva solo lanciato dei messaggi social. Attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che era tranquillo, dispiaciuto e pronto a difendersi. Ma ...

“Basta - così mi fai piangere”. Lacrime in diretta per Silvia Toffanin dopo quelle parole. L’intervista prende subito una piega molto emozionante - tra ricordi - dolori e un presente difficile. Chi ha fatto scendere le lacrime alla conduttrice di Verissimo : Rita Dalla Chiesa a trecentosessanta gradi tra dolori e speranze. Una vita segnata da grandi perdite e da momenti davvero molto difficili. Impossibile, dunque, non emozionarsi durante la sua partecipazione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante L’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo ...

