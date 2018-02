Venezia | calciatore salta match dell' anno per donare midollo osseo

Venezia - calciatore salta la partita dell’anno per donare il midollo osseo a una malata : Venezia, calciatore salta la partita dell’anno per donare il midollo osseo a una malata Fabio Caramel, difensore classe ’92 dello Spinea, ha deciso di non scendere in campo per farsi operare e aiutare una donna malata Continua a leggere L'articolo Venezia, calciatore salta la partita dell’anno per donare il midollo osseo a una malata sembra essere il primo su NewsGo.

Fabio Caramel - calciatore del Venezia - salta la partita decisiva per donare il midollo osseo : "Il miglior campione del calcio italiano gioca nel Fc Spinea 1966, in Veneto, provincia di Venezia. Ha segnato un goal meraviglioso che nessun rallenty può valorizzare, perché non è entrato in una porta, ma nel cuore". Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta "con orgoglio e riconoscenza" il gesto di Fabio Caramel, venticinquenne difensore dello Spinea, residente a Marcon, che non ha ...