Venezia Avellino Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Fuori due favorite - Avellino e Venezia Cremona al supplementare - Torino domina : Saltano subito due favorite, alle final 8 di coppa Italia, a Firenze. I campione d'Italia di Venezia e Avellino prima in tabellone. Torino ritrova per una sera la magia dei mesi con Luca Banchi, che l'...

Avellino - Novellino : 'Venezia? Sarà una grande emozione tornarci' : ... 'Sono sincero, per me è difficile raccontare cosa è Venezia, qui abbiamo fatto qualcosa di straordinario, portammo dopo 32 anni la città più bella del mondo, Venezia, in serie A. E' stato anche il ...

Basket - Coppa Italia 2018 : le otto squadre ai raggi X. Avellino e Venezia a caccia di Milano - Brescia per sorprendere : Settimana di Coppa Italia per la pallacanestro. otto squadre, le prime otto del girone di andata, si giocheranno la Coppa nazionale nella Final Eight del Mandela Forum di Firenze, dal 15 al 18 febbraio. Quest’anno c’è stato grande equilibrio in testa alla classifica, con quattro formazioni che si sono alternate in vetta e le altre quattro partecipanti pronte a dare battaglia. Andiamo ad analizzare ai raggi X le otto squadre della ...

Basket - serie A : successi esterni di Milano e Venezia - Avellino travolge Pistoia : ROMA - E' una giornata favorevole alle big, la diciannovesima del massimo campionato di pallacanestro. In attesa del posticipo che vede Brescia impegnata sul parquet di Varese, vincono infatti le ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018 : Brescia sbatte contro Trento. Venezia - Milano e Avellino la raggiungono in vetta! : Si è riformato un quartetto al comando della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. La sorpresa della giornata è infatti arrivata da Brescia, con la sconfitta casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino. Un risultato per certi versi inaspettato, con gli ospiti reduci da una striscia di sette risultati negativi consecutivi, ma meritato: dopo una prima parte equilibrata, Trento ha piazzato il colpo nel terzo periodo, ...

Champions - vince Avellino - Venezia ko : Vittoria per Avellino, sconfitta per Venezia in altrettanti match di Champions League di basket. Gli irpini hanno battuto l'Aris Salonicco per 79-66 , mentre i lagunari sono stati sconfitti in casa ...

Basket - Champions League 2018 : Avellino vince e lotta per la qualificazione - si fa dura per Venezia : Umori contrastanti per le due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League: la Sidigas Avellino si è pienamente tenuta in corsa per un posto ai playoff, mentre l’Umana Reyer Venezia, perdendo, ha di fatto detto addio alla possibilità di qualificarsi al turno successivo. Prima metà di gara scoppiettante alla Oberfrankenhalle, dove il Medi Bayreuth ha iniziato la partita fortissimo contro l’Umana Reyer Venezia. La squadra ...

Michele Vitali sbanca Avellino - Bologna e Venezia ok : ROMA - Una magia di Michele Vitali a 2" dal termine del tempo supplementare regala alla Germani Brescia la vittoria contro Avellino ma soprattutto la vetta in solitaria in attesa del posticipo di ...

Basket - Serie A : Brescia sbanca Avellino! Venezia - gran colpo a Trento : Serie A Il nuovo calendario La 17ª giornata si concluderà domani con il derby lombardo tra Varese e Milano. Che si riproporrà sette giorni dopo al PalaDesio, quando sarà Cantù a sfidare l'Openjobmetis.

Basket - Champions League 2018 : sfide decisive per Avellino e Venezia. Sassari e Capo d’Orlando già eliminte : La fase a gironi della Basketball Champions League sta arrivando alla sua conclusione. Mancano due giornate al termine e già in questa due giorni di gare molti verdetti potrebbe essere scritti. Purtroppo alcune certezze ci sono già come le eliminazioni della Dinamo Sassari e della SikeliArchivi Capo d’Orlando; mentre ancora tutto apertissimo per Avellino e Venezia, che devono vincere per non rischiare l’eliminazione. La prima a ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...

Basket - Champions League : Avellino-Zielona Gora 57-64 - Strasburgo-Venezia 70-67 : Tonut riavvicina Venezia (63-69) nell'economia del doppio confronto, i francesi pensano troppo a rovesciare il passivo di Mestre, Tonut porta la Reyer vicina anche al clamoroso sorpasso (67-69), ...