Vendola a Bari per i candidati di ' Liberi e Uguali' | ' Il Pd? Al governo ha realizzato il

Elezioni : Vendola a Bari e Molfetta per Leu : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Nichi Vendola sarà impegnato domani venerdì 16 febbraio e sabato 17 febbraio 2018 in alcune iniziative pubbliche di Liberi e Uguali in Puglia. Domani venerdì 16 febbraio sarà ad Altamura con il candidato Salvatore Lospalluto alle ore 19 in piazza Resistenza c/o il Gal Terre di Murgia, Sala Tommaso Fiore. Sabato sarà a Bari alle ore 18 presso l’Hotel Excelsior in via Petroni con i candidati Michele Laforgia ...