Si aggrava il bilancio dei bambininegli Stati Uniti a causa di complicazioni legate all'. Il numero è infatti salito a 84, secondo quanto riferito dagli esperti dell'agenzia federale che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie. I medici dell'agenzia sottolineano come 3 vittime su 4 non fossero vaccinate. L'appello è dunque quello di vaccinarsi nonostante si sia nel pieno della stagionele. I ceppiliun mix dei virus B, H1N1 e H3N2. L'ultimo è imputato dei danni maggiori.(Di sabato 17 febbraio 2018)