"Uomini e Donne" - Costanzo : "Tina e Gemma devono ridimensionarsi" : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi conoscono bene i meccanismi della tv. La conduttrice da sempre è una sorta di 'Re Mida' dei programmi, dove c'è lei c'è sempre un boom di share. Amici, C'è posta ...

Uomini e Donne : Chicco Nalli svela com’è finito il matrimonio con Tina : Chicco Nalli rivela un retroscena sulla separazione dalla Cipollari di Uomini e Donne Come tutti sapranno bene, Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati. A dichiararlo ufficialmente è stata la donna qualche giorno fa in una puntata di Uomini e Donne. E a distanza di qualche giorno da quell’incredibile annuncio, ecco rompere il silenzio anche l’ex marito Chicco Nalli, che direttamente sul suo profilo personale di instagram ha ...

Giorgio Mastrota tronista : “Fu un fallimento - la ragazza che scelsi era a Uomini e Donne per promuoversi” : Giorgio Mastrota ha in tv (anche) un passato da tronista. Ecco come andò in base alle parole dello stesso “re delle televendite”. Giorgio Mastrota: “Maria De Filippi mi convinse a fare il tronista” Mastrota nel 2003 fu tronista a Uomini e Donne. “Avevo due spazi di televendita dentro al programma – ricorda al settimanale Oggi […] L'articolo Giorgio Mastrota tronista: “Fu un fallimento, la ragazza ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Sara Affi Fella in esterna con Lorenzo Riccardi (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico: dopo le segnalazioni della scorsa settimana, Marta Pasqualato tornerà nel parterre per riprendere in mano il suo percorso alla corte di...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:59:00 GMT)

Tina Cipollari “tronista” a Uomini e Donne come nel 2001 : ecco i video cult del passato : Tina Cipollari “tronista” a Uomini e Donne? L’opinionista tornerà a essere corteggiata come già accaduto in passato nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. ecco l’evoluzione del suo ruolo nel corso degli anni e i video cult. Tina Cipollari corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2001 Tina si presenta nel 2001 nella trasmissione. […] L'articolo Tina Cipollari “tronista” a Uomini e Donne come ...

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : ritorna il Trono Gay? Ecco il nuovo indizio (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Trono classico: dopo le segnalazioni della scorsa settimana, Marta Pasqualato tornerà nel parterre per riprendere in mano il suo percorso alla corte di...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Uomini e Donne - torna il Trono Gay : l’ultima conferma : Uomini e Donne: aperti i casting per il Trono Gay, ultimi indizi I fan di Uomini e Donne continuano a seguire nel migliore dei modi sia il Trono Classico che il Trono Over. In ogni caso, i telespettatori sono in attesa del ritorno del Trono Gay. Dopo Claudio Sona le cose sono andate molto bene, […] L'articolo Uomini e Donne, torna il Trono Gay: l’ultima conferma proviene da Gossip e Tv.

