Una squadra di 5500 giudici onorari pagati a gettone. La nuova inchiesta di PresaDiretta : Tribunale di Salerno, seconda sezione penale del giudice monocratico. Sulla porta dell'aula c'è l'elenco dei processi di questa mattina: 44, uno di seguito all'altro. Si inizia alle 9, si finisce quando si finisce. Elisabetta Barone da 17 anni svolge le funzioni di Pubblico Ministero come magistrato onorario, cosi come è previsto dalla Costituzione.Sostiene la pubblica accusa in dibattimento, esamina i testi, acquisisce prove, ...

Inter - le ire di Spalletti : "Il mercato? Non alleno Una squadra virtuale" : ...tizzone che scoppietta è il tecnico Luciano Spalletti e alla vigilia del match di stasera in casa del Genoa lo fa contro il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico di Suning Sport ...

Roma - Monchi : "Una squadra costruita per vincere" : Totti, che forse non avrebbe venduto per 200 milioni. La Roma che è costruita 'per vincere per tanti anni'. Il rinnovo di Florenzi che ancora non c'è: 'Ma sono sicuro che resterà'. E poi l'ottavo di ...

Renzi : Di Maio ha Una squadra di taroccatori di professione : Roma, 14 feb. , askanews, Luigi Di Maio 'ha una squadra di taroccatori di professione', 'non mi interessa la dinamica interna al M5s, anche io ho avuto a che fare con dei lestofanti nel Pd ma è finita ...

Gasperini : 'Non ho mai allenato Una big. L'Inter? Mica era Una grande squadra!' : Andare all'estero? Non amo molto quel tipo di esperienza, io sto bene in Italia, nel mio mondo. Per espatriare dovrebbe arrivarmi qualcosa di davvero importante e affascinante. So che gli allenatori ...

Calcio - Champions League 2018 : il Tottenham ai raggi X. Un attacco stellare e Una squadra finalmente matura i pericoli principali della Juve : Il Tottenham sarà l’avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La squadra inglese, allenata da Mauricio Pochettino, ha vinto il proprio girone di qualificazione superando in classifica il Real Madrid, battuto in casa e costretto all’1-1 casalingo al Santiago Bernabeu. Gli spurs, dopo alcuni anni in cui in patria hanno fatto benissimo, con due secondi posti consecutivi in Premier League alle spalle della ...

Vigorito : 'La Roma è Una grande squadra - speriamo stasera non si ricordino di esserlo ' : Vigorito A PREMIUM SPORT 'Io credo che la Roma abbia il diritto di riprendere il cammino che la vede destinata come grande squadra. speriamo non si ricordino stasera di essere una grande squadra, ...

Fed Cup 2018 - Sara Errani : 'Un match durissimo ed Una vittoria importante per la squadra' : Una grandiosa Sara Errani piega al termine di una dura battaglia l'iberica Carla Suarez Navarro , n.29 del mondo, 6-3 3-6 6-3, in due ore e 18 minuti , regalando il 2° punto alla selezione del Bel Paese nella sfida valida per il 1° turno del World Group II di Fed Cup contro la Spagna, in corso di ...

Fed Cup 2018 - Sara Errani : “Un match durissimo ed Una vittoria importante per la squadra” : Una grandiosa Sara Errani piega al termine di una dura battaglia l’iberica Carla Suarez Navarro (n.29 del mondo) 6-3 3-6 6-3, in due ore e 18 minuti, regalando il 2° punto alla selezione del Bel Paese nella sfida valida per il 1° turno del World Group II di Fed Cup contro la Spagna, in corso di svolgimento al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti. “Una vittoria importante prima di tutto importante per la squadra ...

Hamsik : “La Lazio è Una grande squadra - ma vogliamo riprenderci il primo posto” : A meno di un’ora di distanza dal fischio di inizio di Napoli–Lazio, il capitano azzurro Marek Hamsik ha caricato i suoi ai microfoni di ‘Premium Sport’. La squadra di Sarri sarà chiamata a rispondere alla Juventus, vincente nella trasferta di Firenze e momentaneamente in vetta alla classifica. Il centrocampista slovacco non teme però la pressione […] L'articolo Hamsik: “La Lazio è una grande squadra, ma ...

Crotone - Zenga 'Prestazione importante contro Una grande squadra' : 'AJETI PROVATO IN SETTIMANA' - 'Prima della partita avevo detto ai ragazzi che l'importante era l'interpretazione del match, sono stati perfetti - ha detto Zenga ai microfoni di Sky Sport -. Avevamo ...

Hamsik : “La Lazio è Una grande squadra - ma vogliamo riprenderci il primo posto” : A meno di un’ora di distanza dal fischio di inizio di Napoli–Lazio, il capitano azzurro Marek Hamsik ha caricato i suoi ai microfoni di ‘Premium Sport’. La squadra di Sarri sarà chiamata a rispondere alla Juventus, vincente nella trasferta di Firenze e momentaneamente in vetta alla classifica. Il centrocampista slovacco non teme però la pressione […] L'articolo Hamsik: “La Lazio è una grande squadra, ma ...

Peter Fill/ Discesa Olimpiadi Pyeongchang 2018 : siamo Una grande squadra - ci divertiremo e... : Peter Fill si racconta alla vigilia della Discesa libera maschile alle Olimpiadi Pyeongchang 2018: siamo una grande squadra, ci divertiremo e... (sci alpino)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 09:43:00 GMT)

Como - Una maxi squadra Ha utilizzato 31 giocatori : Trentuno giocatori utilizzati in venticinque giornate di campionato. Il Como non si è risparmiato in fatto di risorse da mettere in campo, utilizzando davvero un numero rilevante di pedine, certamente ...