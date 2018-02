Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | elezioni politiche 2018 | gli ultimi sondaggi 17

SCONTRI A BOLOGNA IN PIAZZA MAGGIORE/ Ultime notizie video : idranti contro attivisti al comizio di Forza Nuova : BOLOGNA , SCONTRI in PIAZZA MAGGIORE tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova . video e Ultime notizie : la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:41:00 GMT)

Scontri a Bologna in Piazza Maggiore/ Ultime notizie video : 600 dei collettivi contro il corteo di Forza Nuova : Bologna , Scontri in Piazza Maggiore tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova . video e Ultime notizie : la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:50:00 GMT)

BOLOGNA - SCONTRI IN PIAZZA MAGGIORE/ Video Ultime notizie : antifascisti e polizia al comizio di Forza Nuova : BOLOGNA , SCONTRI in PIAZZA MAGGIORE tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova . Video e ultime notizie : la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:47:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Le promesse elettorali più credibili per gli italiani ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultimissime. Le promesse elettorali più credibili per gli italiani . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 febbraio(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:52:00 GMT)

BOLOGNA - ESPLOSIONE IN CANTINA/ Ultime notizie video : morto 59enne con materiale bellico in via Canonici : BOLOGNA, ESPLOSIONE in CANTINA di via Canonici: Ultime notizie video, morto un 59 enne - Fiorenzo Romagnoli - che stava lavorando con materiale bellico nelle cantine del palazzo(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:48:00 GMT)