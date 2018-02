Udinese Roma Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

LIVE Udinese-Roma : info streaming - diretta TV - formazioni : Serie A, 25esima giornata di campionato, allo stadio 'Dacia Arena' l'Udinese ospita la Roma. Fischio d'inizio ore 15. Arbitra il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Torna la Serie A dopo la parentesi europea che ha visto Atalanta, Juventus, Lazio, Milan e Napoli impegnate in Champions e in Europa League. Unica vittoria delle italiane quella dei rossoneri in casa del Ludogorets. La Roma scenderà in campo per l'andata dei sedicesimi ...

Serie A : Udinese Roma. Di Francesco : 'Mi aspettavo gap minore con Napoli' : "Per come si è messo il campionato e per i punti che abbiamo perso per strada magari il distacco dalla testa della classifica ci sarebbe sempre stato, ma non di questa entità. Anche io mi sarei ...

Serie A Roma - le convocazioni di Di Francesco per l'Udinese : Roma - Sono 21 i giocatori della Roma convocati da Eusebio Di Francesco per la trasferta di domani a Udine. Rispetto all'ultima partita contro il Benvenento, rientrano tra i convocati Lorenzo ...

Udinese - Oddo avverte : 'La Roma non si distrae con la Champions' : 'Non penso che in questo momento la Roma si possa far distrarre dalla Champions'. Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo non si aspetta 'scontì dai giallorossi nell'anticipo di domani. 'La Roma - ha ...

Udinese - parla Oddo : “assenze importanti - ma anche un rientro” - tutto sulla gara contro la Roma : “Sono convinto che Perica, Maxi Lopez e De Paul siano tre giocatori che possono dare molto di più. Ora è arrivato il loro momento, ho molta fiducia nelle loro capacità”. Massimo Oddo sprona i suoi uomini offensivi in vista della gara contro la Roma. In conferenza stampa l’allenatore dell’Udinese ha parlato delle assenze della sua rosa, con Lasagna fuori dalla lista dei convocati. “L’infortunio di Lasagna darà ...

Serie A Udinese - Oddo sfida la Roma : «In campo per stupire» : UDINE - L' Udinese è pronta a ricevere la Roma in Friuli. Massimo Oddo alza la guardia alla vigilia: "Il gap tecnico tra le due squadre c'è, la Roma è stata costruita per occupare le zone altissime ...

Udinese-Roma - la conferenza di Di Francesco LIVE : Dopo essere tornata alla vittoria domenica scorsa in casa contro il Benevento, la Roma di Eusebio Di Francesco vuole allungare la striscia di risultati utili positivi e vincere lo scontro che la ...

Probabili Formazioni Udinese-Roma - Serie A 17-02-2018 : Dopo la settimana di coppa, è già tempo di tornare alla Serie A. E così Udinese e Roma si sfideranno sabato alle 15 nell’anticipo valevole la 25° giornata di Serie A. Una sfida che si preannuncia molto interessante, perché ad affrontarsi non sono solo le due squadre, ma anche due filosofie di gioco molto interessanti di due giovani e bravi allenatori italiani. Da una parte c’è Massimo Oddo, che di esperienza ne ha fatta davvero ...

