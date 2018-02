Udinese-Roma | Oddo guarda il bicchiere mezzo pieno

La Roma passa in casa Udinese Friuliani battuti 2-0 : Decidono i gol di Ünder e di Perotti nella ripresa. Per il momento, i giallorossi si issano al terzo posto in classifica. Per i friulani, un solo successo nelle ultime sette partite

Serie A Udinese - Oddo : «Regalati due gol alla Roma» : UDINE - Massimo Oddo non cerca scuse e analizza così la sconfitta dell' Udinese contro la Roma: "Oltre all'impegno - spiega l'allenatore a Sky Sport - l'Udinese ha fatto un'ottima partita considerando la forza della Roma. Abbiamo creato ma siamo stati poco lucidi sotto porta e in alcune ripartenze. Poi abbiamo sbagliato alcune uscite ...

Serie A Udinese-Roma 0-2 - il tabellino : UDINE - La Roma supera l' Udinese con il punteggio di 0-2 nella gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Decisivi i gol Under e Perotti nel secondo tempo. Udinese-Roma 0-2: NUMERI E ...

La Roma batte anche l'Udinese : terza vittoria di fila e terzo posto : Ancora decisivo per la Roma il giovane Cengiz Ünder . L'attaccante turco ha messo a segno il gol del vantaggio nella vittoria per 2-0 della squadra di Di Francesco in trasferta sull' Udinese . La ...

Udinese-Roma 0-2 - Under colpisce ancora : UDINE - Se per mettersi le spalle davvero la crisi serviva un segnale, la Roma lo ha dato. Ci ha messo un po', forse stordita dal freddo friulano. Ma il 2-0 di Udine, certifica che la notte è passata. ...

Serie A - Udinese-Roma 0-2 : decidono Ünder e Perotti : Alla Dacia Arena i giallorossi battono gli uomini di Oddo e sorpassano momentaneamente l'Inter in classifica

Udinese-Roma 0-2 : il tabellino : Udinese-Roma 0-2 , Primo tempo 0-0, Marcatori : 70' Under, 91' Perotti , R, UDINESE , 3-5-2, : Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami , dal 61' Jankto, , Barak, Ali Adnan , dal 78' ...

