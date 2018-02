Udinese-Roma 0-2 | Under e Perotti stendono i friulani | Video e gol

Serie A : Udinese-Roma 0-2 : ROMA, 17 FEB - Ancora nel segno di Under, la Roma trova la terza vittoria consecutiva imponendosi 2-0 a Udine nel primo anticipo della 25/a giornata di Serie A. Il giovane turco, dopo la rete della ...

Serie A Udinese-Roma 0-2 - il tabellino : UDINE - La Roma supera l' Udinese con il punteggio di 0-2 nella gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Decisivi i gol Under e Perotti nel secondo tempo. Udinese-Roma 0-2: NUMERI E ...

Udinese-Roma 0-2 : il tabellino : Udinese-Roma 0-2 , Primo tempo 0-0, Marcatori : 70' Under, 91' Perotti , R, UDINESE , 3-5-2, : Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami , dal 61' Jankto, , Barak, Ali Adnan , dal 78' ...

Video Gol Udinese-Roma 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 17-02-2018 : Risultato Finale Udinese-Roma 0-2: Cronaca e Video Gol Cengiz Under, Perotti 25° Giornata Serie A 17 Febbraio 2018. Finisce 2-0 per la squadra ospite l’anticipo della 25° giornata di Serie A Udinese-Roma. Una partita che si sblocca tardi grazie all’ennesimo gol di Cengiz Under, il giovane turco che sta incantando tutta Roma, chiusa poi al 90esimo dal subentrato Perotti. Il primo tempo non è certo stato noioso, seppur il ...