Uccise una badante e gettò il cadavere nel Po | arrestato ex assessore del Pavese

Uccise moglie malata - nessuna attenuante : 16.27 La Cassazione ha confermato la condanna a sette anni e otti mesi per il pensionato che nel 2014 strangolò la moglie di 88 anni afflitta da Alzheimer. La Suprema Corte non ha concesso l'attenuante al reo di aver agito per motivi di particolare valore etico. Sull'eutanasia non si registra ancora nella società un "generale apprezzamento positivo",anzi "ci sono correnti di di pensiero che la contrastano" e tale situazione "impone di non ...

Ponticelli - Uccise una zia e ferì l'altra subito il processo in Assise : Viviana Lanza Era lucido quando, a ottobre scorso, uccise a coltellate una zia e ne ferì un'altra, con una violenza, secondo l'accusa, premeditata. E sarà capace di stare in giudizio, ad aprile ...

Bergamo - Uccise cane con una balestra : condannato a 10 mesi : Era accusato di aver ucciso un cane meticcio di dieci anni con un colpo di balestra. Per questo un 50enne bergamasco, è stato condannato in primo grado a 10 mesi, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno. Lo rende noto l’Ente nazionale protezione animali che si è costituito parte civile nel processo. Le indagini – ricorda l’Enpa – partirono nel febbraio 2014 su impulso dell’allora Corpo Forestale dello Stato ...

Bologna - Uccise durante una rapina - è libero. Il figlio della vittima. "E' una vergogna" : Bologna, 29 gennaio 2018 - "E' una vergogna enorme, mio padre proprio non valeva niente per la giustizia". E' l'amaro commento rilasciato alle telecamere di E' Tv di Fabio Orsi, figlio di Quinto, il ...

'Era un serial killer' - Zakaria Ismaini Uccise Luna Stellato e altre due persone : Il nordafricano viene definito, nel suo comportamento, compatibile con la definizione in scienza criminologica dell'assassino seriale per 'la ritualità del delitto, quella sorta di celebrazione di ...

Milano - Uccise il vicino con una mattonella. Il pm : capace di intendere : Era capace di intendere e di volere il marocchino Hamdan Hicham, che era seguito dai servizi psicosociali di un ospedale milanese, quando lo scorso 16 agosto ha colpito più volte con una mattonella in ...

L’ISIS ha rivendicato l’attacco di ieri contro una chiesta copta al Cairo - in Egitto - nel quale sono state Uccise 9 persone : Lo Stato Islamico (o ISIS) ha rivendicato l’attacco terroristico compiuto ieri di fronte alla chiesa copta di Mar Mina nel quartiere di Helwan, al Cairo. Non ha però fornito alcuna prova per sostenere la sua rivendicazione. l’attacco è stato compiuto The post L’ISIS ha rivendicato l’attacco di ieri contro una chiesta copta al Cairo, in Egitto, nel quale sono state uccise 9 persone appeared first on Il Post.

Uccise una donna mentre guidava drogato Diele oggi torna libero : Uccise una donna sei mesi fa, guidando sotto l'effetto di stupefacenti e con la patente sospesa. Ma dopo avere ottenuto gli arresti domiciliari a casa della nonna, l'attore Domenico Diele, 32 anni, ...

Investì e Uccise una donna - l'attore Domenico Diele torna libero dopo sei mesi : dopo sei mesi agli arresti domiciliari l'attore Domenico Diele torna in libertà. Sono scaduti, infatti, i termini della custodia cautelare nei suoi confronti dopo i fatti dello scorso giugno e il gup ha respinto la richiesta del pm di obbligo di dimora e firma in procura. Diele finì nei guai per aver investito, con la propria auto, una donna a bordo di uno scooter, sull'autostrada del Mediterrano, vicino allo svincolo di Montecorvino ...

Investì e Uccise una donna - libero dopo 6 mesi ai domiciliari lattore Diele : Torna libero l'attore romano Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo , 48enne di Salerno. E' stata infatti respinta dal gup la richiesta del pm Elena ...

Catania - due anziane sorelle Uccise a coltellate durante una rapina in casa : Proprio mentre nel centro-destra ci si confrontava aspramente sull'eliminazione degli sconti di pena per i reati gravi sanzionabili con l'ergastolo (es. strage, omicidio con stupro, femminicidio), in ...

Due sorelle trovate morte : "Picchiate e Uccise a coltellate". Forse una rapina finita male : Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto...

