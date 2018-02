Tv | Luca Tommassini nuovo direttore artistico di Amici

Luca Tommassini direttore artistico di Amici 17/ Video - la conferma in diretta : le parole di Giuliano Peparini : Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico di Amici 17 e prende il posto di Giuliano Peparini. Arriva la conferma in diretta di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Amici 2018 : è ufficiale Luca Tommassini nuovo direttore artistico del Serale : Luca Tommassini - Amici 2018 Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata oggi durante lo speciale del sabato pomeriggio di Amici 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo). Luca Tommassini sarà il nuovo direttore artistico del Serale, chiamato dopo gli ultimi quattro anni targati Giuliano Peparini. Maria De Filippi lo ha accolto in studio e presentato sia al pubblico, che ha già imparato ad apprezzarlo a X Factor, che agli ...

La gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal rientro di Matteo all’arrivo di Luca Tommassini : sfide e concorrenti a rischio (video) : Una nuova gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi ha visto sfidarsi fra loro i talenti della scuola di Mediaset per il Ferro e per il Fuoco. All'inizio della puntata, viene chiamato in studio Matteo dei Black Soul Trio, per risolvere e concludere la questione aperta da due settimane. Infatti, due sabati fa la squadra del Ferro ha persone due volte di seguito la sfida a squadre, e i professori Rudy e Carlo hanno chiesto una doppia ...

