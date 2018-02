Tutte le novità di Kingdom Hearts 3 - Kingdom Hearts III PS4

Salone di Torino Parco Valentino - Tutte le novità dell'edizione 2018 : L'edizione 2018 del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino sarà ricca di novità e ospiterà oltre 40 Case automobilistiche e migliaia di appassionati. Dal 6 al 10 giugno il capoluogo piemontese ospiterà la quarta edizione della kermesse automobilistica che, come da tradizione, proporrà convegni, raduni e iniziative esclusive, confermando il format che ha da sempre caratterizzato questa manifestazione. Sui viali del Parco Valentino saranno ...

Tutte Le Possibili Novità Di iOS 12 E iOS 13 : Quali sono le principali Novità di iOS 12 e iOS 13? Ecco un elenco con Tutte le principali funzioni che saranno introdotte da Apple con iOS 12 e iOS 13 iOS 12 e iOS 13 Novità So bene che iOS 12 e iOS 13 sono ancora lontani dall’essere rilasciati e che non vedranno la luce prima di Giugno-Settembre 2018, […]

Kitty Pryde e gli altri film degli X-Men - Tutte le novità in arrivo : Oltre ai titoli già ufficializzati, Fox ha parecchi progetti in cantiere legati al mondo cinematografico dei mutanti degli X-Men

Novità adesivi e dati personali in WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta : Tutte le novità : Gli adesivi in WhatsApp sono molto attesi ma altro tema caldo dell'applicazione di messaggistica è pure la protezione dei propri dati personali. L'ultimo aggiornamento beta Android disponibile sul Play Store apporta delle novità per entrambi gli aspettti, nella sua versione 2.18.50. Di che cosa si tratta? Partiamo dagli adesivi WhatsApp di cui vi abbiamo dato qualche anticipazione. In perfetto stile Facebook, gli sticker saranno una valida ...

L’annuncio di Sky sui diritti tv della Serie A : Tutte le novità per gli abbonati : L’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 a MediaPro continua a far discutere. L’executive vice presidente di Sky, Riccardo Pugnalin, intervistato dai microfoni di ‘Repubblica’, ha fatto un punto della situazione sulla strategia che verrà adottata dalla tv di Murdoch per continuare a far vedere ai propri abbonati la Serie A: “Aspettiamo di vedere nei prossimi mesi se e in che modo ...

Lazio-Felipe Anderson - la svolta : Tutte le novità del caso : La Lazio non vuole accelerare i tempi, sa che il problema è di natura tecnica, come riporta il Corriere dello Sport c'è disponibilità a riprendere i rapporti. La diplomazia è avviata, ma Felipe non è ...

Formula Uno : Tutte le novità per il 2018 : I cambiamenti della passata stagione hanno visto monoposto più larghe e veloci. Quest'anno le modifiche - che saranno relativamente poche, ma non di scarsa importanza - interessano aerodinamica, sicurezza e motori. Regolamento tecnico: T-wing e pinne sul cofano motore fuori legge. Obbligatoria la protezione dell'abitacolo Halo. Proibiti i sistemi meccanici (sospensioni) che possono alterare l'efficienza aerodinamica durante un ...

Scuola - nuovo contratto : dagli aumenti in busta paga alle sanzioni - Tutte le novità : Sono circa 1,2 milioni i dipendenti del comparto istruzione che finalmente, con la firma di stamani, hanno un nuovo contratto di lavoro (2016-2018): oltre un milione nella sola Scuola, 53.000 negli...

Corsa - Tutte le novità da indossare : indossare un abbigliamento adeguato durante la Corsa è fondamentale. L’utilizzo di capi non adeguati potrebbe compromettere le prestazioni. Una maglia non traspirante potrebbe, per esempio, causare eccessiva sudorazione, mentre calze non appropriate potrebbero essere le responsabili di fastidiose vesciche responsabili di un repentino (e non previsto) abbandono dell’attività sportiva. In inverno, nonostante il freddo, è consigliabile ...

Fespa 2018 : Tutte le novità firmate Ricoh : In occasione di Fespa 2018 , Messe Berlin, 15-18 maggio, Ricoh mostrerà alle aziende che operano nel mondo della stampa e della comunicazione in che modo cogliere nuove opportunità nel settore Sign and Display. Lo stand Ricoh di 224 m² , Padiglione 3.1, stand A50, è suddiviso in cinque aree ...

Contratto scuola - c'è la firma : dagli aumenti alle ferie solidali - Tutte le novità : firmata il nuovo Contratto collettivo nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca. Confermati gli aumenti in busta paga per 1,2 milioni di lavoratori che operano nella scuola. Dopo nove anni di...

Tutte le novità Pokémon GO per San Valentino e oltre : i bonus per gli allenatori da oggi 9 febbraio : Pur non avendo programmato un vero e proprio evento Pokémon GO di San Valentino, tante novità sono state confermate dagli sviluppatori per il noto titolo mobile nelle scorse ore. L'avvento di nuovi Pokémon ma anche di bonus ad hoc pensati per gli allenatori di tutto il mondo, sono pronti a fare la loro comparsa proprio oggi 9 febbraio. Focus sui Pokémon della regione di Hoenn a partire da oggi ed in particolare sarà Rayquaza a fare la sua ...

Svelati dettagli e immagini del firmware 5.50 PS4 - Tutte le novità : Oggi chi fa parte del programma beta di Sony potrà provare in anteprima l'importantissimo firmware 5.50 PS4, l'ultimo aggiornamento previsto che porterà una valanga di novità. Il suo nome in codice è KRIJI ed è il prossimo major update di Sony, che ha confermato nel frattempo tutto quello che si aspettavano gli utenti. Le novità principali di questo firmware 5.50 PS4 possono essere riassunte nel Supersampling (Supercampionamento) per PS4 Pro, ...

Calcio - Serie A 2018-2021 : dove si vedranno le partite? Cosa cambia con MediaPro? Tutte le novità : I diritti televisivi per la Serie A 2018-2021 sono stati acquistati da MediaPro che ha offerto mille euro in più della basa d’asta di un miliardo e 50 milioni di euro richiesti dalla Lega. Il gruppo spagnolo si è così aggiudicato tutto il pacchetto global: l’intermediario Img potrà dunque formulare dei pacchetti e rivenderli in Italia ai vari operatori tv e web. Non finisce qui perché MediaPro ha discusso anche della possibilità di ...