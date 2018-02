Trump | ' chi semina discordia non vincerà'

Karen McDougal - ecco chi è la playmate che svela di aver avuto una relazione con Trump : Karen McDougal , la playmate che avrebbe dichiarato di aver avuto una relazione con Donald Trump lavorava come insegnante prima di finire sulla rivista più nota al mondo. La modella è stata 'scoperta' durante una sfilata in costume. Negli anni '90 diventa una famosa playmate, ma sin dagli esordi della sua carriera aveva parlato dei suoi partner. Nel 2006 aveva ...

SPARATORIA A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland - Trump chiede "maggiore sicurezza" - morto il prof eroe : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:22:00 GMT)

Usa - nuovo schiaffo a Trump su dreamer : 9.01 Nuova bocciatura della giustizia Usa all'intenzione di Donald Trump di mettere fine al programma 'dreamers', che consente ai giovani immigrati arrivati illegalmente negli Stati Uniti con i loro genitori di studiare e lavorare nel Paese. Secondo il giudice di New York, Garaufis, il Deferred Action for Child Arrivi (Daca) non può terminare a marzo,come aveva previsto la Casa Bianca,perché gli argomenti giuridici usati da Trump per lo stop ...

L'America di Trump non compra più armi - Remington dichiara bancarotta : Le armi non vanno più di moda sotto la presidenza di Donald Trump. E' il paradosso su cui si regge la crisi economica di Remington. Lo storico produttore statunitense ha dichiarato bancarotta . Le ...

Perché Trump protegge Hope Hicks e non il suo chief of staff : ... per l'azienda e per l'avventura politica " per una che ha 29 anni, si tratta di quasi tutta la propria vita lavorativa. C'è anche un altro elemento che rende la Hicks più al sicuro rispetto ad altri,...

Trump : non so quanto Israele cerchi la pace con i palestinesi : Il presidente Usa in un'intervista al quotidiano 'Israel-Ha Yom': "Anche i palestinesi non stanno cercando la pace"

Fiorello in collegamento (con la Pausini) : "Chi condurrà l'anno prossimo? Si sta pensando al Papa e Melania Trump. Ci sono politici in sala?" : La prima superospite della finale del festival di Sanremo è Laura Pausini, guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, quando era intervenuta al telefono durante la performance di Fiorello. Stasera lo scambio di ruoli, lei è sul palco, lo showman è al telefono."Laura sei perfetta, Claudio sei perfetto, l'unica cosa che stona è il rossonero", scherza l'interista Fiorello. Fa i complimenti a ...

Usa di nuovo a rischio shutdown - Trump tradito da un suo senatore : LEGGI ANCHE ---> Cos'è lo shutdown e cosa provoca negli Usa e nell'economia mondiale LEGGI ANCHE ---> Stati Uniti, niente accordo sul bilancio: scatta lo 'shutdown'. Bloccati stipendi e attività ...

"Con la riforma di Trump si rischia una guerra fiscale" : La Bce: 'Preoccupano le svalutazioni competitive e il super euro' La riforma fiscale voluta dal presidente Usa Donald Trump per attrarre investimenti e capitali «rischia di intensificare la ...

Mentre Donald Trump sale sull'Air Force One una folata di vento svela cosa si nasconde sotto la sua chioma : Da quando Donald Trump è diventato Presidente degli Stati Uniti, la domanda che tutti si pongono è: qual è il segreto della sua folta chioma? Merito di un talentuoso parrucchiere o semplicemente di un parrucchino?Il segreto è stato in parte svelato dalla giornalista dell'HuffPost Ashley Feinberg, che sul suo profilo Twitter ha condiviso il video del momento in cui Trump sale la scaletta dell'Air Force One e ...