Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 17 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 FEBBRAIO) Saranno 22 gli italiani in gara nella giornata di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si gioca alcune carte molto pregiate con la speranza di poter festeggiare delle medaglie. Riflettori puntati sul SuperG dove Sofia Goggia e Federica Brignone vanno a caccia di gloria. Torna sul ghiaccio la portabandiera ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 17 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta STreaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 febbraio) Sabato 17 febbraio davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano ben 9 titoli: si incomincia con il botto con il pattinaggio artistico maschile, poi spazio al SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone all’arrembaggio, imperdibile la mass start femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana ...

Tre italiani scomparsi in Messico : 01.01 Tre italiani sono scomparsi dal 31 gennaio scorso a Tecaltitlan, città dello stato di Jalisco, in Messico. Lo denunciano i familiari dei tre. La Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (sabato 17 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta STreaming. Il calendario completo : domani sabato 17 febbraio saranno 22 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una vera e propria pattuglia azzurra che insegue sogni di medaglia sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Schieriamo infatti delle importanti carte da medaglia con l’obiettivo di aumentare il nostro bottino: Sofia Goggia e Federica Brignone nel SuperG insieme a Nadia Fanchini, Arianna Fontana e Martina Valcepina sui 1500m dello ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 16 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (16 FEBBRAIO) Saranno 28 gli italiani in gara nella giornata di venerdì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune importanti carte da medaglia: la migliore è indubbiamente quella di Michela Moioli nello snowboardcross ma attenzione anche a Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill nel SuperG. L’Italia di curling ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 15 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : Saranno ben 40 gli azzurri in gara nella giornata di giovedì 15 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una marea azzurra pronta a farci sognare sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Schieriamo diverse carte da medaglia, la speranza è quella di rimpinguare il nostro bottino. Riflettori puntati sullo sci alpino: si recuperano il gigante femminile e la discesa maschile, Sofia Goggia e Federica Brignone vogliono farci ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (giovedì 15 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta STreaming : oggi giovedì 15 febbraio si preannuncia una giornata davvero infinita alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ben 9 titoli in palio e tanto spettacolo assicurato. Lo sci alpino dovrebbe regalarci discesa maschile e gigante femminile (meteo permettendo), poi lo snowboardcross maschile, le prove individuali di biathlon ma anche le coppie di pattinaggio artistico, i 10000m maschili di speed skating. L’Italia può sognare medaglie ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (mercoledì 14 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta STreaming : oggi mercoledì 14 febbraio si assegnano 6 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sale l’attesa per una giornata determinante: riflettori puntati sul gigante femminile con Mikaela Shiffrin a caccia del successo. Il biathlon torna protagonista con l’individuale femminile, Laura Dahlmeier a caccia del tris ma sono tante le favorite. Inizia il torneo di curling maschile. Il doppio di slittino e la combinata nordica non ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 14 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : oggi mercoledì 14 febbraio l’Italia si gioca delle carte interessanti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi giocano il tutto per tutto nell’individuale di biathlon. Occhi puntati anche sulla squadra di curling maschile che inizia la propria avventura. Speriamo nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica, in Programma anche il Programma corto delle coppie di artistico e il doppio ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 14 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta STreaming. Il calendario completo : saranno 26 gli azzurri impegnati nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon, si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica: sono queste le nostre carte di medaglia perché è difficile attendersi sorprese da altre gare. Debutta la squadra di curling maschile, impegnata anche le coppie di artistico. Di ...

4L Trophy - al via il rally di beneficienza per i bambini africani. Partecipano anche Tre italiani – FOTO : Ha quasi il gusto della mitica Parigi-Dakar (che da anni si disputa in Sudamerica) l’edizione 2018 del “4L Trophy”, celebre rally umanitario: porterà parecchi studenti universitari dalla cittadina francese di Biarritz fino a quella marocchina di Marrakech per consegnare aiuti di beneficienza. Un’avventura da 6 mila chilometri che verrà affrontata a bordo di iconiche Renault 4 e coinvolgerà oltre 1.500 equipaggi provenienti da tutto ...

Trezzano bronzo agli Italiani indoor per Previtali nei 200 metri : Mi hanno detto che nella diretta streaming anche Stefano Baldini , ex maratoneta e mezzofondista, oggi direttore sportivo delle nazionali giovanili, lo abbia elogiato apertamente'.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 13 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 FEBBRAIO) Diciotto italiani saranno in gara nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune delle nostre migliori carte da medaglia. Tocca a Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di sci di fondo: il valdostano è chiamato alla battaglia campale contro il colosso Klaebo. Spazio ad Arianna Fontana ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (martedì 13 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta STreaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 febbraio) oggi martedì 13 febbraio si assegneranno ben otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si preannuncia una giornata davvero molto intensa e appassionante. L’Italia vorrà essere in prima fila con i vari Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Peter Fill. Spazio infatti ...