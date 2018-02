Toro-Juve | fame da derby 

Toro-Juve - derby al veleno : Polemiche e tensione alla fine del derby Primavera tra Torino e Juventus allo Stadio Filadelfia, preludio alla stracittadina di serie A in programma domani. Dopo il gol all'ultimo minuto di Jakupovic ...

Serie A Toro-Juve - derby tra difese bunker : l'Under paga 1 - 70 : TORINO - Sotto la mole si respira già aria di derby. La sfida tra granata e bianconeri sarà il piatto forte della 25esima giornata di Serie A, da gustare rigorosamente la domenica a pranzo. Le due ...

Fantacalcio - Juventus : Pjanic è pronto a prendere il Toro per le corna : Giù il cappello per Miralem Pjanic. Forse neppure i tifosi della Juventus si sono accorti della stagione che sta giocando il loro centrocampista di riferimento. I fantatecnici che hanno puntato su di ...

Mazzarri "Juve ha sempre fame - ma Toro.. : ANSA, - TORINO, 17 FEB - La Juventus "è abituata a non mollare mai, a prendere tutte le partite con fame, ma io sono l'allenatore del Torino e per me il Toro... è la squadra più forte del mondo". Walter Mazzarri 'lancia' il derby della Mole, che si gioca domani alle 12.30 allo stadio 'Grande Torino'. "La striscia di risultati utili, i pochi gol incassati e i pochi tiri in porta subiti, ...

Quel pazzo derby Juve-Toro - il rigore di Maspero e la telefonata di Deaglio : Il derby è sempre il derby. Toro-Juve, domenica. Cambia il calcio, tra Var e tecnologie, ma nessuno potrà mai cancellare la poetica della stracittadina: la weltanschauung dei bianconeri e la saudade dei granata.Tanti i ricordi, le nostalgie, Quel gol del mio idolo Anastasi quasi allo scadere, quando Pulici ci faceva impazzire, le nostre goleada, ma anche il 4-0 per i torinisti pochi giorni dopo la morte del beatnik Gigi Meroni, ...

Juventus - De Sciglio 'Con Mazzarri un altro Toro - sarà una bolgia' : La prima parte arriverà sul catalogo della piattaforma streaming più famosa del mondo il prossimo 16 febbraio, mentre la seconda in estate. I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al '...

Serie A - 22^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - il Verona ‘salva’ Pecchia - Toro ed Udinese vogliono l’Europa : 1/34 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

FRANCO COSTA E' MORTO/ Video - addio al giornalista sportivo : il ricordo dei media di Juve e Toro : FRANCO COSTA è MORTO! addio al famoso giornalista sportivo: aveva 77 anni ed è stato per oltre trent'anni un volto noto della Rai. Alle spalle una grande carriera.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:42:00 GMT)

Addio a Franco Costa - storico volto Rai che ha raccontato Juventus e Toro : Torinese, aveva lavorato da collaboratore anche nelle redazioni della Gazzetta dello Sport, Tuttosport, il Corriere della Sera e Stampa Sera. Assunto in RAI nel 1980 è diventato popolare al grande ...

Juve-Toro senza commento piace - oltre 6 milioni di spettatori - Calcio : Ha vinto nettamente la prima serata degli ascolti in tv la gara dei quarti di finale di Coppa Italia Juventus-Torino, trasmessa in diretta da Rai1 ma senza cronaca per lo sciopero dei giornalisti di ...