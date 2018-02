Torino | prof delle medie rimprovera l' allievo e lo colpisce con una bottiglia

Il M5s arruola pure il prof che vuole islamizzare Torino : I menù halal nelle scuole, il Corano sui comodini degli alberghi con i tappetini per la preghiera, il progetto di inaugurare la prima banca islamica d'Italia sono già realtà nella Torino muslim frendly della giunta di Chiara Appendino. Ma potrebbero diventare obiettivi da replicare su larga scala anche nel Paese. Proprio nel capoluogo piemontese il Movimento cinque stelle schiera nella sfida dei collegi uninominali uno dei protagonisti ...

Politecnico di Torino - a rischio il concorso per un posto da prof : l'ombra del conflitto d'interessi : Chi deve valutare i candidati alla cattedra in Ingegneria aeronautica lavora già con alcuni di loro: pratica vietata dall'Authority anticorruzione di Cantone

La protesta del professore a contratto : "Undici euro all'ora per fare lezione all'Università di Torino : ... campaigning e consulenza politica, al corso magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica - spiega sui social -. Non è stata una decisione semplice, perché - l'ho detto apertamente ai colleghi di ...

Calcio : la procura federale indaga sul profilo facebook dell’arbitro Giacomelli. L’arbitro di Lazio-Torino rischia il deferimento : L’arbitro di Lazio-Torino Pietro Giacomelli è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche non solo per la condotta nel corso del match dell’Olimpico. Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha deciso di aprire un fascicolo sull’arbitro triestino per via di un profilo facebook, riferito a lui, con un’immagine di Totti a segno su rigore contro la Roma. Foto inopportuna e attività social vietata, seguirà il ...

Torino - profumi falsi al mercato : denunciato ambulante : Torino, 20 dic. (askanews) E' stato denunciato dalle Fiamme Gialle per vendita di prodotti con marchi contraffatti, ricettazione e frode in commercio. E' un ventinovenne macedone, titolare di una ...