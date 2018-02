Torino | Mazzarri | “Con la Juve partita speciale | dovremo essere perfetti”

Torino-Juventus - Mazzarri : “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri : “Buffon riposa. Il Torino non ha…” : Torino-Juventus, Mazzarri: “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri: “Buffon riposa. Il Torino non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Juventus- Vigilia da derby in città. Torino si prepara al derby della Mole. Mazzarri e Allegri hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match. Mazzarri: “NON ...

Torino - Mazzarri : 'Il derby è una partita speciale - dovremo essere perfetti' : 'Nelle ultime dieci partite ha fatto 9 vittorie e un pareggio, ha subito un solo gol e questo la dice lunga sulle difficoltà che andremo a incontrare. Sono abituati a non mollare mai e a fare ...

Torino - Mazzarri : "Derby con la Juve è speciale - dovremo essere perfetti" : Il tecnico granata alla vigilia della sfida coi bianconeri: "dovremo trasformare le emozioni in energie positive. Per Allegri stima e rispetto"

Torino - Mazzarri : "Derby? Non si parla d'altro. E con questo Iago Falque..." : Walter Mazzarri studia come intrappolare la Juventus e preferisce un atteggiamento ancora più prudente del solito in conferenza stampa. Tra i tecnici di Serie A che hanno affrontato i bianconeri ...

Torino-Juventus - la conferenza di Walter Mazzarri LIVE : Che differenza c'è nella preparazione ad una partita contro la Juve? "Non mi interessano i risultati degli ultimi derby, per me il Torino è la squadra più forte del mondo e io ho il dovere di ...

Torino - parla N’Koulou : “Squadra migliorata con Mazzarri? Vi spiego le differenze con Mihajlovic”. E sul futuro… : Nicolas N’Koulou sta collezionando prestazioni ottime con la maglia del Torino tanto da finire già nei radar di diversi club. Il difensore camerunese è concentrato solo sui granata e sul prossimo impegno che vedrà il Toro sfidare la Juventus nel derby della Mole: “Siamo agguerriti, e ora li conosciamo meglio. Higuain e Pjanic sono da temere, ma anche noi abbiamo le nostre carte. Belotti? Non mi sta stupendo, già lo avevo studiato, vista la ...

Torino - tutto pronto per il derby : Mazzarri ha ancora un dubbio - le novità di formazione! : Sale l’ansia a Torino per il derby della Mole. Mazzarri spera che si trasformi in adrenalina, in tensione positiva e non blocchi le gambe dei suoi uomini che sembrano carichissimi per l’evento. Quest’anno il derby vale molto per entrambe in chiave classifica. Se la Juve infatti rischia di veder scappare il Napoli, il Torino dal canto suo vuole continuare a cullare il sogno Europa League. In chiave formazione aleggia ancora ...

Torino - Cairo : "La Juve fa paura ma ce la giocheremo. Mazzarri cura i dettagli" : A tre giorni dal derby della Mole, il presidente del Torino Urbano Cairo parla ai microfoni di Rmc Sport: "La Juventus? Fa sempre paura, è una squadra fortissima, ma noi ce la giocheremo alla grande. Ogni partita ha le sue incognite - prosegue - sappiamo che sarà una difficile ma ce la giocheremo ...

Torino - Mazzarri non ‘vede’ Ljajic : ecco la decisione del club granata : L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato completamente volto al Torino, i granata sono reduci dal successo contro l’Udinese, solo risultati positivi dopo l’arrivo in panchina dell’ex Napoli ed adesso la squadra si prepara per il fondamentale match contro la Juventus, derby che non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo le ultime partite hanno dato importanti indicazioni, Mazzarri non ‘vede’ ...

Torino - chiamatelo ‘effetto Mazzarri’ : adesso l’Europa League è a portata di mano : Si sono giocate le gare della 24^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato grosse emozioni è stata quella tra Torino ed Udinese, non sono mancate inoltre le polemiche per un gol clamorosamente annullato, poi la reazione granata con la rete di Nkoulou e nelle ripresa con Belotti. Nota di merito per il difensore, da tanto tempo i tifosi del Torino non avevano modo di ammirare un calciatore così forte nel reparto, il ...

Torino - con Mazzarri è un ritmo da big. E adesso c'è il derby con la Juve : Implacabile in casa, attento in trasferta. Risultato, 11 punti in 5 partite, e un dato che può far sorridere i tifosi granata: se il campionato fosse cominciato nel girone di ritorno, questo sarebbe ...

Convocati Torino - assenza dell’ultim’ora per il tecnico Walter Mazzarri : Convocati Torino – Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani contro l’Udinese (calcio d’inizio ore 15), quinta giornata di ritorno della Serie A Tim 2017/18. Oltre allo squalificato Acquah e all’indisponibile Lyanco, non convocato Milinkovic-Savic per sindrome influenzale. Al suo posto il portiere della Primavera, Coppola. PORTIERI: Domenico COPPOLA (maglia numero 99), Salvador ICHAZO, ...

Udinese - Behrami : 'Mazzarri mi manca. Torino? Sarebbe stato stupendo' : E' in assoluto la persona che mi ha dato di più nel mondo del calcio. Io vicino al Toro sul mercato? Vicino no, ma quella granata Sarebbe stata una piazza stupenda'.

Il Torino con Belotti - Mazzarri : 'È in pole position' : Il Torino targato Mazzarri cerca di allungare la striscia positiva domani con l'Udinese. Probabilmente con un Belotti in più dal primo minuto: 'È in pole position', si limite a dire il tecnico granata.