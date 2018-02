The Division | storia di una rinascita - editoriale

The Division 2 sarà realtà in un anno? Due nuovi giochi tripla A Ubisoft entro il 2019 : Ubisoft ha annunciato di avere ben 4 giochi tripla A entro l'anno fiscale ma solo per due di questi si conosce il nome: si tratta di The Crew 2 e Skull & Bones. Altri due giochi quindi sono programmati per uscire entro aprile 2019 e, mentre sono ancora sconosciuti, montano i rumor e indiscrezioni grazie alle ultime uscite, eventi e novità intorno a Ubisoft. La prima notizia è che Ubisoft ha dichiarato che Assassin's Creed Origins sarà ...

The Division : Ubisoft ha bannato in modo permanente un giocatore che aveva realizzato una modalità foto : La storia dei giochi per PC è costellata di collaborazioni. Non è necessario guardare lontano per trovare un'azienda che assolda modder o che lavora con figure della community per migliorare il proprio gioco. Sfortunatamente, per il creatore di una modalità foto per The Division sembra che le cose sia andate diversamente, dato che Ubisoft lo ha definitivamente bannato dal gioco.Come riporta PCGamesN, lo studente di fisica finlandese Matti ...

Ban The Division permanente - perché Ubisoft ha punito duramente un giocatore : Ubisoft ha bannato in modo permanente un giocatore di The Divison per aver creato una modalità foto all'interno del gioco. Questa è la disavventura di un giovane creatore di una mod che attiva la modalità foto per The Division, ma la sua iniziativa non è per niente piaciuta ad Ubisoft che ha subito provveduto a bannarlo definitivamente dal gioco. Il protagonista della vicenda è lo studente di fisica finlandese Matti Hietanen che ha sviluppato ...

Destiny 2 contro The Division : qual è la scelta migliore? : La lotta a distanza tra due giochi del calibro di Destiny 2 e The Division può non essere evidente fin da subito, sebbene la somiglianza di fondo tra i due titoli sia decisamente palese. A fare da sfondo all'esperienza ludica offerta dai due giochi ci pensa infatti un mondo sempre in dinamico fermento, che offre continui spunti per dare vita a situazioni PvE (Player vs Environment) garantite dal respawn dei nemici controllati dall'intelligenza ...

The Division 2 è una possibilità concreta? Gli sviluppatori sul futuro della nuova IP Ubisoft : Le aspettative che circondavano The Division erano particolarmente elevate e per quanto l'uscita ufficiale non sia riuscita a rispettarle in toto, la nuova IP lanciata da Ubisoft è riuscita a dar vita a una community che sta continuando a giustificare il supporto dei ragazzi di Massive Entertainment.La domanda a più di un anno e mezzo dall'uscita sorge spontanea: The Division avrà un sequel tradizionale in linea con Destiny (giochi tra l'altro ...

Un seguito per The Division? Gli sviluppatori non lo escludono - cosa hanno detto : The Division è andato molto bene in termini di vendita e attualmente ha una grossa base di giocatori, grazie all'attenzione con cui lo sviluppatore Ubisoft Massive Entertainment rilascia gli aggiornamenti continui e migliorando l'esperienza complessiva. L'amministratore delegato di Massive Entertainment, David Polfeldt, è stato recentemente protagonista di un'intervista con IGN, dove non ha escluso la possibilità di sviluppare un sequel, dal ...

Humble Store offre The Division in sconto : Il Natale è ormai alle porte e i vari Store digitali continuano a proporre interessanti offerte su apprezzati giochi. Ultimamente Humble Store ha riservato graditi regali ai videogiocatori, come Layers of Fear o Company of Heroes 2, entrambi erano stati resi disponibili gratuitamente, ora è tempo di una nuova promozione.Infatti, l'apprezzato Tom Clancy's The Division può essere acquistato in forte sconto dalla pagina di Humble Store al prezzo di ...

Arriva l’aggiornamento 1.8 per The Division : orario manutenzione - trailer e weekend gratis : Oggi 5 dicembre è un gran giorno per Ubisoft e The Division: Arriva il tanto atteso aggiornamento 1.8 per PC, PS4 e Xbox One. Quando Arriva un update del genere, tra l'altro secondo Ubisoft "il più grande gratuito mai rilasciato", segue qualche ora di manutenzione dei server. In questo articolo vedremo tutti i dettagli di questo aggiornamento 1.8 per The Division: orario manutenzione, un nuovo trailer, cosa contiene e una novità dallo ...

Disponibile da domani l'aggiornamento 1.8 "Resistenza" di The Division : Ubisoft annuncia che l'aggiornamento 1.8 "Resistenza" per Tom Clancy's The Division sarà lanciato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC da domani, 5 dicembre. In occasione del lancio di Resistenza, dal 7 al 10 dicembre sarà anche Disponibile un weekend gratuito di The Division per tutte le piattaforme. Inoltre, i possessori di The Division avranno accesso gratuito a tutte le espansioni incluse nel Season Pass (Underground, ...