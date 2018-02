Terremoto nel Galles | Mw 4 7 | il più forte nella storia dell' area

Gb - Terremoto nel sud-ovest del Paese : scossa di magnitudo 4.2 : Tanta paura nel sud-ovest della Gran Bretagna e nel Galles, dove è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Migliaia le persone coinvolte nella zona colpita, dove, a tre km a nord di Clydach, è ...

Terremoto di 7.2 : edifici crollati e fiumi di persone nel panico in strada. “Una scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

Nel sud del Messico c’è stato un Terremoto di magnitudo 7.2 : Venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico: per quanto si sa non ha causato né morti né feriti, anche se decine di edifici vicini all’epicentro, nella città di Pinotepa Nacional e The post Nel sud del Messico c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 appeared first on Il Post.

Terremoto al Sud - forte scossa nel Golfo di Policastro : continua a muoversi l’antico oceano della Tetide [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Due forti scosse di Terremoto nelle Isole Marianne Settentrionali [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Cina : scossa magnitudo 4.3 nell’Hebei - avvertita anche a Pechino : Un Terremoto magnitudo 4.3 si è verificato in Cina, nella contea cinese di Yongqing, nella città di Langfang, a nord della provincia di Hebei. Secondo il China Earthquake Networks Center, l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense Usgs si è trattato di un evento magnitudo 4.6, rilevato alla 18:31 locali (11:31 in Italia) ed è stato avvertito nettamente anche nella capitale. Non si ...