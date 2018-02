Terremoto magnitudo 7 2 in sud Messico

Messico : Terremoto di magnitudo 7.2 nello stato di Oaxaca Video : La scossa è stata avvertita anche nella capitale Città del Messico, che si trova a 500 km dall’epicentro

Terremoto in Messico di magnitudo 7.2. Navarrete Prida : "Gravi danni - ma per ora nessuna vitttima" : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito in Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, nella zona di Oaxaca, nella parte meridionale del Paese, è stata di...

Forte Terremoto in Messico : magnitudo 7 - 2 la terra trema nella zona Sudovest : Forte terremoto in Messico: magnitudo 7,2 la terra trema nella zona Sudovest Grosso sisma nel Sudovest del Paese: la magnitudo registrata è 7.2. terremoto chiaramente avvertito a Città del Messico e perfino in Guatemala.Continua a leggere Grosso sisma nel Sudovest del Paese: la magnitudo registrata è 7.2. terremoto chiaramente avvertito a Città del Messico e […] L'articolo Forte terremoto in Messico: magnitudo 7,2 la terra trema nella zona ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino : Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino Rilevata di fronte al centro abitato di Amantea, nessun danno Parole chiave: Terremoto scossa ...

Terremoto in Cina : scossa magnitudo 4.3 nell’Hebei - avvertita anche a Pechino : Un Terremoto magnitudo 4.3 si è verificato in Cina, nella contea cinese di Yongqing, nella città di Langfang, a nord della provincia di Hebei. Secondo il China Earthquake Networks Center, l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense Usgs si è trattato di un evento magnitudo 4.6, rilevato alla 18:31 locali (11:31 in Italia) ed è stato avvertito nettamente anche nella capitale. Non si ...

Francia - Terremoto di magnitudo 4.8 nella Vandea : no danni o feriti : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata nella Vandea, nel nord-ovest della Francia. Lo riporta l'Ufficio sismologico centrale transalpino, precisando che non ci sono stati danni a ...

Terremoto in Calabria : magnitudo 3 - 7 - paura anche in Sicilia - dati e mappe : paura nella notte sullo Stretto di Messina per una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, fortemente avvertita in provincia di Reggio Calabria e nella Sicilia nordorientale, in particolar modo a Messina. Secondo il centro di calcolo sismologico europeo, l'EMSC, il sisma, che si è verificato alle 3:16 (ora italiana) avrebbe avuto il suo epicentro nei pressi del comune di San'Alessio, precisamente solo 12 chilometri ad est ...

Sant’Alessio. Terremoto di magnitudo 3.7 : trema lo Stretto di Messina : La terra ha tremato nel Reggino. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7, preceduta da un boato, è stata registrata

