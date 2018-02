Terremoto in Messico di 7.2 - terrore a Oaxaca. "Danni - ma per adesso nessuna vitttima". Replica di 5.8 : Un Terremoto di fortissima intensità è stato avvertito nel sud-ovest del Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, con epicentro a circa 30 km da San...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Messico - forte sisma M 5.8 (ore 16 : 30 - 9 febbraio 2018) : Terremoto Oggi, 9 febbraio 2018: INGV ultime scosse e notizie. Catania, sisma di magnitudo 2.1 a Ragalna. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Terremoto Messico : forte scossa a Nord Est di Loreto : Un Terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il Messico Nord-orientale. Il servizio sismologico nazionale ha reso noto che l’epicentro è stato localizzato a 76 km a Nord-est della città di Loreto, ad una profondità di 16 km. Sono state attivate le procedure disposte dalla Protezione Civile, al momento non risultano vittime o danni. Per precauzione, sono state evacuate numerose scuole e sono in corso ispezioni in edifici potenzialmente a ...

Violento Terremoto nel Golfo di California : panico in Messico - scossa avvertita anche negli Stati Uniti d’America [LIVE] : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito il Golfo di California alle 17:17 italiane di oggi pomeriggio, le 09:17 del mattino locali: panico nella Baja California, in territorio nazionale del Messico. Si temono gravi danni. La scossa s’è verificata ad appena 10km di profondità. Gli Stati più colpiti sono Stati quelli di Baja California, Baja California Sur, Sonora e Sinaloa. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Violento ...