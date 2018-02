Terremoti | scossa 4 | 2 in sud-ovest Gb e Galles | tanta paura

Terremoti : Messico - scossa magnitudo 7.2 nel sudovest : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Un terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 2 km nord da Rezzoaglio (GE) alle 02:36:14 ad una profondità di 5 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato nelle Isole Eolie (Messina) alle 00:03:37 ad una profondità di 207 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 1.9 si è verificato a 4 km nordest da Castelfiorentino alle 22:53:09 di ieri ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma fa seguito a un altro terremoto di magnitudo 1,9 della scala Richter registrato lo scorso 29 gennaio a Certaldo (Firenze) Il 5 febbraio, sempre a Castelfiorentino, era stato rilevato un altro evento magnitudo 1,5.

Un terremoto magnitudo ML 2.1 si è verificato a 2 km est da Campoli Appennino (Frosinone) alle 06:22:51 ad una profondità di 2 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma

Un Terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato al largo di Taiwan. Lo riferisce l'istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa si è verificata al largo della costa est. L'epicentro è stato individuato circa 15 chilometri a nord della città portuale di Hualien e a una profondità di circa 8 chilometri, aggiunge l'Usgs. Al momento non si hanno notizie vittime o danni e l'Usgs ha riferito che c'è una ...

A seguito della scossa di terremoto magnitudo 2.1 verificatasi questa mattina con epicentro Camaiore (Lucca) l'amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli per verificare la possibile presenza di danni nelle scuole e negli edifici pubblici: non si sono riscontrati al momento danni e non sono previste ordinanze di chiusura.

Un terremoto magnitudo ML 2.1 si è verificato a Camaiore (LU), alle 08:09:16 ad una profondità di 6 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Molte persone hanno avvertito l'evento soprattutto nel centro della cittadina ma anche nei paesi di Pieve, Fondi, Marignana, Capezzano Pianore,Vado, Badia, Pontemazzori e Gombitelli.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata nel nord del Cile, non lontano dal confine col Perù. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 della scala Richter si è registrata stamane intorno alle 8.30 nel nord del Montenegro. Nel darne notizia i media locali precisano che l'epicentro è stato localizzato a 8 km a ovest della località di Plava, a una profondità di 8 km. Non sono giunte finora notizie di eventuali danni.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo le 5 di questa mattina nella provincia di Macerata. Secondo quanto registrato dalla sala sismica dell'Ingv, il sisma ha avuto luogo alle 5.01 a una profondità di 10 km, con epicentro nel comune di Muccia (Macerata). Nella stessa zona, e in provincia di perugia, erano stati registrati diversi movimenti di minore entità già dal pomeriggio di ieri.

Un terremoto di magnitudo 6.0 e' stato registrato nella Birmania centrale. Lo riferisce l'Usgs statunitense. L'epicentro e' stato individuato a circa 40km dalla citta' di Pyu.

Terremoti - scossa di magnitudo 6 in Birmania centrale : Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato nella Birmania centrale. Lo riferisce l'Usgs statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 40 chilometri dalla città di Pyu. Al sisma sono ...

L'edizione 2017 dell'Annuario statistico italiano dell'Istat ha rilevato che il 2016 è stato caratterizzato da un'intensa attività sismica, la maggiore degli ultimi trent'anni, concentrata soprattutto nelle regioni del Centro Italia: Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Circa l'87 per cento dei sismi con magnitudo superiore a 3,0 Mw (Magnitudo momento), avvenuti in Italia in questo anno, ha avuto l'epicentro in queste regioni.