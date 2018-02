Tennis | Federer commosso | Un sogno che diventa realtà

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi super! Va in semifinale - ora sfida al numero uno Roger Federer : Il giusto premio per un torneo fantastico: nel giorno in cui l’elvetico Roger Federer torna ad essere il numero uno del mondo, Andreas Seppi lo raggiunge in semifinale nel torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino piega la resistenza del NextGen russo Daniil Medvedev dopo una battaglia sportiva di due ore e prevale con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-3. Domani la sfida contro lo svizzero nel penultimo atto del torneo olandese. Nel ...

Tennis - Rotterdam : battuto Haase - Federer torna Re a 36 anni : SUL TETTO DEL MONDO DOPO 5 anni - Era dal 4 novembre 2012 che Federer non si trovava in cima al ranking Atp, in quella data fu Novak Djokovic a scalzarlo dal trono. Dopo il successo agli ultimi ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer vola in semifinale e torna n.1 del mondo. Sconfitto Robin Haase in tre set : Doveva essere l’appuntamento con la storia e così è stato: Roger Federer conquista la semifinale dell’ATP di Rotterdam e torna in vetta al ranking mondiale, sconfiggendo l’olandese Robin Haase (n.42 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-1 6-1 in 1 ora e 20 minuti di partita. Dopo un set con troppa tensione, lo svizzero ha alzato i giri del suo motore e per l’avversario non c’è stato più niente da fare. Con questo ...

