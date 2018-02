Tennis | ATP Rotterdam 2018 | Andreas Seppi super! Va in semifinale | ora sfida al numero

Roger Federer/ Numero 1 del mondo : a 36 anni in vetta della classifica Atp - nuovo record per il re del Tennis : Roger Federer torna Numero 1 del mondo: a 36 anni in vetta della classifica Atp, nuovo record per il re del tennis. Le ultime notizie sul tennista svizzero dopo la vittoria contro Haase(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:45:00 GMT)

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer vola in semifinale e torna n.1 del mondo. Sconfitto Robin Haase in tre set : Doveva essere l’appuntamento con la storia e così è stato: Roger Federer conquista la semifinale dell’ATP di Rotterdam e torna in vetta al ranking mondiale, sconfiggendo l’olandese Robin Haase (n.42 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-1 6-1 in 1 ora e 20 minuti di partita. Dopo un set con troppa tensione, lo svizzero ha alzato i giri del suo motore e per l’avversario non c’è stato più niente da fare. Con questo ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2018 : Fabio Fognini perde nettamente contro Leonardo Mayer e saluta il torneo : Finisce subito il torneo ATP di Buenos Aires per Fabio Fognini: sulla terra rossa il ligure, esentato dal primo turno in quanto numero 4 del tabellone, ha ceduto al secondo turno all’argentino Leonardo Mayer. Il padrone di casa di è imposto in due set, in 74′, con un doppio 6-3. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, è stato proprio Fognini il primo a portarsi avanti, strappando la battuta all’avversario nel corso del ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : strepitoso Andreas Seppi! Travolto Alexander Zverev in due set : è ai quarti di finale! : strepitoso Andreas Seppi! L’azzurro ha battuto nettamente in due set Alexander Zverev nel secondo turno di Rotterdam. Un match davvero ben giocato, con l’altoatesino che ha messo in grande difficoltà il talentino della Next Gen fino a sconfiggerlo per 6-4 6-3. Un successo di prestigio, che riporta Andreas ai quarti di un 500, un bel premio dopo le difficoltà della scorsa stagione. Seppi troverà così il vincente del match tra Daniil ...

Tennis - ATP Rotterdam : Federer facile agli ottavi - Bemelmans ko 6-1 - 6-2 : Federer a caccia di un numero 1 da record Federer vuole tornare numero 1 del mondo per la prima volta dopo cinque anni. Roger, che ha lasciato la vetta della classifica ATP il 4 ottobre 2012, vede ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2018 : Marco Cecchinato eliminato da Horacio Zeballos. L’italiano ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell’ATP di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro è stato eliminato dall’argentino Horacio Zeballos (n.66 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare le occasioni avute nel secondo set, costretto ad alzare bandiera bianca alla superiorità del padrone di casa sul rosso sudamericano. Nel ...

Tennis - ATP New York 2018 : Stefano Travaglia lotta ma esce di scena contro Chardy. Azzurro eliminato nel primo turno : Niente da fare per Stefano Travaglia nel primo turno dell’ATP di New York (Stati Uniti). L’Azzurro è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.95 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-7 4-6 lottando strenuamente ma dovendosi arrendere in 2 ore ed 8 minuti al francese. Nel primo set l’andamento dell’incontro segue i turni al servizio. Entrambi i giocatori hanno buone percentuali nel fondamentale e si gioca punto a ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi batte in tre set il lusitano Joao Sousa ed accede al secondo turno : Andreas Seppi accede al secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam: sul cemento indoor olandese l’azzurro sconfigge in tre set il portoghese Joao Sousa ed ora affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Il punteggio finale è di 6-4 1-6 6-2 per l’italiano in un’ora e 51 minuti di gioco. Nel primo set il break decisivo arriva nel terzo gioco, quando l’azzurro, sotto 30-0, infila quattro punti ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Federer a Rotterdam per riprendersi il trono del Tennis : Insomma, la strada per diventare il più vecchio numero uno al mondo di sempre non è facile, ma a 36 anni e 6 mesi il fuoriclasse di Basilea sembra più in forma che mai. LE classifiche, FOGNINI NUMERO ...

Tennis - ranking ATP (12 febbraio) : Rafael Nadal - ultima settimana da numero 1? Fabio Fognini resta al 22° posto : Nella top 10 del Tennis mondiale al maschile l’unica variazione della settimana è la risalita al quarto posto di Alexander Zverev, che scavalca il bulgaro Grigor Dimitrov per appena 25 punti. Tutto il mondo della racchetta però ha occhi solo per Rotterdam, dove Roger Federer tenta l’assalto al numero uno di Rafael Nadal, distante appena 155 punti. ranking ATP al 12.02.2018 (Top 10) 1 ESP Rafael Nadal 9760 2 SUI Roger Federer 9605 3 ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi eliminato da Thiago Monteiro. Giornata no per gli italiani : Giornata totalmente negativa per l’Italia nel torneo di Quito. Dopo le eliminazioni di Lorenzi e di Travaglia, è arrivata anche quella di Alessandro Giannessi che ha perso contro il brasiliano Thiago Monteiro per 7-6(4) 4-6 7-5. Il secondo turno si è rivelato così letale per il 27enne spezzino che era stato ripescato come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro Gaio. Il numero 159 del ranking mondiale ha ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Stefano Travaglia esce al secondo turno. Sconfitto in tre set dal cileno Jarry : Giornata finora nera per il Tennis italiano nel secondo turno dell’ATP di Quito. Dopo la sconfitta di Paolo Lorenzi, arriva anche quella di Stefano Travaglia che cede in tre set al cileno Nicolas Jarry, numero 95 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Nonostante una bassa percentuale di prime palle, i due Tennisti tengono fino al settimo game i propri turni di servizio. Le prime due palle break ...

Tennis - ATP Quito : Paolo Lorenzi cede all’iberico Roberto Carballes Baena e saluta il torneo : Termina al secondo turno l’avventura di Paolo Lorenzi al torneo ATP di Quito: sulla terra rossa outdoor della capitale ecuadoregna, l’azzurro, testa di serie numero 4, esentato per questo dal primo incontro, cede allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 107 al mondo, in due ore esatte di gioco. L’iberico si impone con il punteggio di 7-6 (4) 7-5. La prima partita inizia con un’altalena di emozioni: Lorenzi avanti ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Marco Cecchinato eliminato al primo turno. Gerald Melzer vince in due set : Giornata dolceamara per i colori italiani all’ATP 250 di Quito. Se Alessandro Giannessi può sorridere, non può fare altrettanto Marco Cecchinato, eliminato al primo turno, sconfitto in due set da Gerald Melzer, 6-4 6-2 in un’ora e trentaquattro. I due giocatori in realtà erano già scesi in campo ieri, prima che la pioggia arrivasse ad interrompere il match dopo un solo game disputato. Nella prosecuzione di oggi, però, l’azzurro ...