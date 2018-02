Tap | ministro Galletti | fondamentale per arrivare alla decarbonizzazione

Ilva e Tap - Emiliano contro ministro Calenda : “Non so nemmeno perché sia al governo” : Il presidente della Puglia Michele Emiliano, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, attacca duramente il ministro Calenda sulle vicende Ilva e Tap: “Non so perché sia al governo, non rappresenta nessun partito. È un interlocutore casuale” L'articolo Ilva e Tap, Emiliano contro ministro Calenda: “Non so nemmeno perché sia al governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

STRISCIA LA NOTIZIA/ Staffelli consegna il Tapiro d’oro al Ministro dell’interno Minniti (oggi - 21 dicembre) : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, giovedì 21 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro al Ministro dell'Interno Marco Minniti.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:40:00 GMT)

Tap : nuovo scontro Emiliano-Calenda. Governatore : 'Cantiere sembra Auschwitz'. Ministro : 'Aaccuse gravi' : Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il cantiere Tap di Melendugno "sembra Auschwitz". "Se vedete le fotografie è proprio identico. Hanno alzato un muro di cinta con filo spinato, ...

Tap - Emiliano contro Calenda : «Cantiere sembra Auschwitz». Il ministro : «Si torni a confronto civile» : L'esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione in Austria accende anche la miccia delle polemiche. Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, non perde occasione per...

Tap - Emiliano contro Calenda : 'Cantiere sembra Auschwitz - il ministro non riflette' : L'esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione in Austria accende anche la miccia delle polemiche. Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, non perde occasione per bacchettare il Governo ...

Striscia porta il Tapiro gigante al Ministro Minniti : lui reagisce nel peggiore dei modi : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andrà in onda la consegna del Tapiro d'oro gigante al Ministro dell'Interno Marco Minniti per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a ...

Striscia la notizia/ Tapiro d'oro al Ministro dell'interno Minniti - sotto accusa la sicurezza a Milano : Striscia la notizia va in onda oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. In studio ci saranno Ezio Greggio, Michelle Hunziker e le veline.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 18:47:00 GMT)