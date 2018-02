Superbike | Test Phillip Island 2018 | a pochi giorni dal via della stagione le scuderie

oasport

: NEWS - MotoGP: i team usano i dati della WorldSBK in Thailandia - aMotoMio : NEWS - MotoGP: i team usano i dati della WorldSBK in Thailandia - davidperinelli : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Manca una sola settimana al via del Mondiale, ma per i piloti le vacanze sono ampiamente concluse. Dopo igià svolti a Jerez de la Frontera ed a Portimao, sul tracciato australiano di(dove nel weekend del 24 e 25 febbraio è in programma il primo GP) si disputeranno gli ultimi duedi prove pre-stagionali, alla presenza di tutti i team ed i piloti che, da lì a poco, daranno il via allaufficiale. Il 19 e 20 febbraio, dunque, vedremo in pista tutti i partecipanti del Mondialeper capire in maniera più accurata come si presenteranno le diverseal via del campionato. Davanti a tutti, e non era difficile da prevedere, ci sono ancora le Kawasaki. Il tre volte campione del mondo in carica, il nord-irlandese Jonathan Rea, sarà nuovamente il grande favorito per il. Anche isvolti sul circuito ...