Suarez-Jordi Alba, 2-0 all'Eibar: il Barcellona torna a vincere. Successo per il Siviglia GOL E HIGHLIGHTS (Di sabato 17 febbraio 2018) Eibar-Barcellona: 0-2 16' Suarez , B, , 88' Jordi Alba , B, Il Barcellona mette fine all'astinenza di vittorie in campionato che durava da due turni , pareggi contro Espanyol e Getafe, passando per 2-...
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TodoBlauGrana : E' finita #EibarBarça 0-2 #LuisSuarez #JordiAlba - _darasb : RT @PenyaFCBBeirut: FT: 0-2. #EibarBarça 16’ ??: Luis Suarez ??: Lionel Messi 87’ ??: Jordi Alba VISCA EL BARÇA?????? - HamzehHanine : RT @PenyaFCBBeirut: FT: 0-2. #EibarBarça 16’ ??: Luis Suarez ??: Lionel Messi 87’ ??: Jordi Alba VISCA EL BARÇA?????? -
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