Sprint del centrodestra | al Senato è già maggioranza

La “solita” Juventus : inizio Sprint e poi dominio del Tottenham - la paura di Allegri si riflette in campo - fischi all’Allianz! : Due reti, la convinzione d’aver indirizzato la partita e poi il pallino consegnato in mano all’avversario… solo che stavolta l’avversario non si chiamava Genoa o Chievo Verona (con tutto il rispetto). La Juventus adotta la solita tattica utilizzata in Serie A, dopo il vantaggio si è abbassata come da indole di Allegri, consegnando il gioco nelle mani del Tottenham, ma gli inglesi con la qualità della quale dispongono ...

Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d’argento nello Sprint a tecnica classica dello sci di fondo : Il 27enne italiano Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d’argento nello sprint a tecnica classica dello sci di fondo alle Olimpiadi di Pyeonchang. Pellegrino è arrivato dopo il fortissimo norvegese Johannes Klaebo e davanti al russo Alexander Bolshunov, che ha battuto di The post Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d’argento nello sprint a tecnica classica dello sci di fondo appeared first on Il Post.

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Sprint femminile : Stina Nilsson impone la legge della più forte : Stina Nilsson impone la legge della più forte nella Sprint a tecnica classica di PyeongChang 2018. La svedese, che non aveva mai vinto nè titoli olimpici, nè titoli mondiali, ha confermato di aver raggiunto, passo dopo passo, l’olimpo della specialità forse più spettacolare del fondo, la Sprint. La tecnica classica è la preferita della svedese di Malung che ha sbaragliato il campo in una gara dove partiva favorita e per questa era ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Klaebo si scopre “umano”. Delusione o rabbia in vista della Sprint? : Il lato umano di quello che tutti consideravano fino a poche ore un marziano. Mentre i compagni facevano il diavolo a quattro, mentre un altro giovane della fantastica nidiata norvegese faceva un numero da circo, vincendo dopo essere caduto in partenza, aver rotto un bastoncino e averci messo una vita a sostituirlo, lui, il dominatore annunciato di PyeongChang, Johannes Hoesfjot Klaebo, ha beccato la prima, vera batosta della stagione nella ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni delle italiane nella Sprint. Dorothea Wierer punta a medaglia e inseguimento : Domani la sprint femminile aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La squadra italiana si presenta con la speranza di poter fare bene e rompere il ghiaccio in vista delle gare su quattro poligoni e le staffette che, almeno sulla carta, potrebbero essere più favorevoli alle azzurre. Andiamo a vedere le ambizioni e le possibilità delle quattro italiane che prenderanno parte alla gara. Wierer Dorothea: ...

Ciclismo DubaiTour - Viviani diventa leader; Cavendish re dello Sprint : Successo di Mark Cavendish nella terza tappa del DubaiTour, la Skydive Dubai-FujairahKhaimah. Il 32enne britannico della Dimension Data ha battuto allo sprint il francese Nacer Bouhanni , Cofidis, e ...

Dubai Tour - festa doppia per Viviani : Sprint vincente nel giorno del compleanno : ROMA - festa doppia per Elia Viviani al Dubai Tour. Il velocista della Quick Step Floors ha vinto, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, la seconda tappa della corsa araba, 190 km da Skydive ...

Dubai Tour 2018 : Elia Viviani esulta nel giorno del compleanno - Sprint vincente nella seconda tappa : Regalo di compleanno migliore non poteva esserci: spegne le 29 candeline nel modo perfetto Elia Viviani (Quick-Step Floors) che riesce a trionfare allo sprint nella seconda tappa del Dubai Tour, partita da Skydive Dubai e giunta a Ras al Khaimah. Il campione olimpico dell’omnium, nonostante una foratura a 25 chilometri dal traguardo, è riuscito a battere tutti i rivali sfruttando anche il lavoro della squadra (strepitoso soprattutto ...

Biathlon - Coppa Italia Valdidentro : i risultati della Sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la tappa valtellinese della Coppa Italia Fiocchi a Valdidentro, con il programma che prevedeva la sprint e l’inseguimento. Nella mattinata di sabato è andata in scena la quarta sprint stagionale, con qualche raffica di vento fa da cornice sulla pista Viola del Centro di Valdidentro. Grazie alla vittoria con un doppio 0, Martina Vigna (Entraque) accorcia di qualche punto il distacco dalla leader di categoria ...

Partenza Sprint per il mercato delle due ruote" : 'Le condizioni favorevoli che riscontriamo ci spronano a sollecitare una maggiore attenzione al settore da parte della politica che si appresta a rinnovare il Parlamento ed il Governo - ha aggiunto ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Alexander Loginov domina la Sprint davanti a Gjesbakk che è il nuovo leader della classifica : La prima giornata di gare valevoli per la ICU Cup di Biathlon 2018 in Val Martello si è completata con la 10km sprint maschile. La vittoria è andata al russo Alexander Loginov che ha fatto segnare il tempo di 25:31.2 senza commettere errori al poligono. Seconda posizione per il norvegese Fredrik Gjesbakk che ha accumulato un distacco di ben 1:12 nei confronti del rivale (con un errore) ma ha potuto portarsi al comando della classifica generale, ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Victoria Slivko vince la Sprint - con Karin Oberhofer quarta. Nadine Horchler nuova leader della generale : Si è aperto il fine settimana di gare di IBU Cup di Biathlon che si disputa in Italia, più precisamente nella Val Martello. La prima gara in programma è stata la 7,5km sprint femminile e il successo è andato alla russa Victoria Slivko che, con il tempo finale di 25:14.9 ha sfruttato gli errori delle avversarie al poligono per centrare la vittoria. Alle sue spalle, infatti, si è piazzata la connazionale Anastasia Zagoruiko a 20 secondi, ma con 2 ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : poca Italia nelle Sprint e nel team relay. Gioie per la Russia e per Loch : Week-end lunghissimo in quel di Sigulda, in Lettonia, dove si è conclusa la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, con l’ultima tappa, valida anche come prova per i Campionati Europei. Si sono disputati nel lungo pomeriggio le prove sprint e il team relay: andiamo a riepilogare tutti i risultati. Pochi sprazzi d’Italia nelle sprint, la nazione protagonista di giornata è la Russia. Il detentore della sfera di cristallo ...

Coppa del Mondo : Greta Laurent e Federico Pellegrino secondi nella Sprint : Doppio secondo posto per l'Italia impegnata nelle gare sprint di sci di fondo a Seefeld in Austria. Greta Laurent e Federico Pellegrino hanno ottenuto la piazza d'onore, nelle rispettive finali, alle ...