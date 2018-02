Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | team pursuit azzurro a caccia delle

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 18 febbraio. Italia mina vagante nell’inseguimento : Dopo una giornata di pausa riprendendo le gare sul ghiaccio coreano a Cinque Cerchi dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia, sorpresa dall’incredibile bronzo nei 10000 metri di Nicola Tumolero, torna protagonista con la team pursuit maschile. La prova a squadre che, nella leggendaria Olimpiade di Torino 2006, ci regalò uno storico oro olimpico potrebbe riservare altre grandissime sorprese. Certo, ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di domenica 18 febbraio. Tocca ai team-pursuit maschili : programma intenso per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quello di domani, domenica 18 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit maschile, alle 12.56 finale dei 500 metri femminili. Saranno dunque cinque gli italiani in gara, poiché due azzurre si sono qualificate per la distanza più breve. Per quanto concerne il team pursuit maschile, escluso Davide Ghiotto, portato come riserva in questa specialità, il ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 5000 metri femminili si impone l’olandese Esmee Visser. Battuta la ceca Martina Sablikova : Lo Speed skating ha assegnato le medaglie nei 5000 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’oro è andato all’olandese Esmee Visser, che ha chiuso con il crono di 6’50″23, ed ha preceduto la ceca Martina Sablikova, campionessa uscente, di 1″62. Il bronzo è stato appannaggio dell’atleta olimpica della Russia Natalia Voronina, distanziata di 3″75, che ha sfilato la medaglia ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 5000 metri femminili la ceca Martina Sablikova perde la sfida con l’olandese Esmee Visser : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 5000 metri femminili dello Speed skating. Favorite sul Gangneung Oval la ceca Martina Sablikova, campionessa in carica, e le olandesi Esmee Visser e Annouk van der Weijden. Possibili outsider saranno la tedesca Claudia Pechstein e la canadese Ivanie Blondin. Oggi non vi saranno italiane in gara. Si comincia alle 12.00 ora italiana. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : si riprende alle 12.00 con Speed skating - aerials e salto con gli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

Speed skating - Coppa del Mondo PyeongChang 2018 : Martina Sablikova la favorita dei 5000 metri femminili. Pechstein e Blondin le rivali : Settimo titolo olimpico in palio per lo Speed Skating sul Gangneung Oval. Sul ghiaccio coreano andranno in scena i 5000 metri femminili che non vedranno azzurre al via e la vedette sarà Martina Sablikova, campionessa a Cinque Cerchi in carica. Nel day-6 la serie vincente dell’Olanda si è interrotta grazie a Ted-Jan Bloemen che canadese, di chiare origini orange, si è imposto nei 10000 metri maschili a precedere il rappresentante dei Paesi ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : programma venerdì 16 febbraio ore 12.00 Speed skating " 5000 metri femminili Diretta tv e Streaming su RaiSport+HD ed Eurosport CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero - il bronzo della determinazione sognando Enrico Fabris : Quando Enrico Fabris vinceva le sue tre medaglia olimpiche (2 ori e 1 bronzo) a Torino 2006, Nicola Tumolero aveva appena 12 anni. Lui, classe ’94, di Roana come il fenomenale atleta azzurro, ha iniziato da lì a pensare cosa sarebbe potuto accadere un giorno alle Olimpiadi Invernali nella specialità dello Speed skating. Gli anni sono passati in fretta e il ragazzino è diventato atleta maturo e coscienzioso, animato da forte spirito di ...

Nicola Tumolero - CAPOLAVORO DI BRONZO! 3° nei 10000 metri di Speed skating - l’azzurro stupisce tutti a PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero firma il suo CAPOLAVORO sul Gangneung Oval nella sesta giornata dedicata allo speed skating in questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha conquistato un bronzo incredibile, insperato alla vigilia, con il crono di 12’54″32, sbriciolando letteralmente il proprio personale di 13’02″11 (siglato quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo a Stavanger) e regalandosi un sogno a ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Tumolero di BRONZOO!!!! Bloemen trionfa - e Kramer (6°) affonda : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno dei 10000 metri maschili, la specialità più lunga del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio pista lunga. Una distanza dominata da diversi anni dai colori olandesi come il podio tutto arancione di Sochi 2014 dimostra. Saranno dunque ancora i tulipani gli assoluti protagonisti? Kramer e Bergsma ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : comanda Bloemen - Tumolero terzo - tocca a Kramer! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno dei 10000 metri maschili, la specialità più lunga del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio pista lunga. Una distanza dominata da diversi anni dai colori olandesi come il podio tutto arancione di Sochi 2014 dimostra. Saranno dunque ancora i tulipani gli assoluti protagonisti? Kramer e Bergsma ...