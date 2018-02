Smart 20th Anniversary | i primi vent’anni portano in dote una serie speciale

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2018) Nel 2017 sono state vendute, solo in Italia, quasi 27 mila: la regina delle city car, che ha trovato nel nostro paese il suo mercato privilegiato, spegne 20 candeline e giunge alla sua quarta generazione, con una grande novità: nel 2020 sarà pronta ad essere prodotta esclusivamente a trazione elettrica. Intanto, la “piccola” di casa Mercedes per i suoi20 anni si concede una limited edition “” disponibile per ForTwo e ForFour in due colori esclusivi, tridion grey matt per la versione da 70 cavalli, tridion graphite grey per quella da 90. Per la ForTwo i prezzi sono a partire da 17.695 euro per la versione da 70 cv e 18.695 euro per quella da 90; per la ForFour si parte invece da 17.195 euro a 70 cv e 18.195 euro per i 90. L’allestimento prevede il pacchetto LED&Sensor, il pacchetto comfort, il pacchetto sportivo, il pacchetto Cool&Media e il Brake ...