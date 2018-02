Siamo sulla strada della dittatura | la magistratura è in mano a Erdogan

“Michelle ha detto sì”. Colpo di scena a Canale 5 : svelato il programma che la Hunziker condurrà (tutto da sola) sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma scusate - Siamo sicuri che non ci sia nessun “errore”? La bomba viene sganciata e arriva un grande dubbio : Del Festival di Sanremo è diventata la regina indiscussa. Michelle Hunziker è stata bravissima nel suo ruolo di spalla a Claudio Baglioni e si è visto anche dai risultati del festival della canzone italiana che ha tenuto incollati alla televisione tantissimi italiani (anche quelli che prima non vedevano il festival). Il merito naturalmente non è solo della Hunziker ma di tutta la squadra composta da lei, Claudio Baglioni che del festival era il ...

Archos lancia la gamma Core S a partire da 99 euro - ma sulla RAM proprio non ci Siamo : Con il lancio di tre nuovi prodotti a prezzi decisamente bassi, Archos si conferma azienda attenta a chi vuol spendere meno soldi possibile per uno smartphone L'articolo Archos lancia la gamma Core S a partire da 99 euro, ma sulla RAM proprio non ci siamo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Yale - successo da record per il corso sulla felicità. Studenti : “Siamo stanchi di mostrarci insensibili” : Il corso più frequentato dei 316 anni di storia di Yale è sulla felicità. Si chiama Psychology and the Good Life (La psicologia e la buona vita) e ha quasi 1200 iscritti. In pratica si è iscritto uno studente su quattro, ed è tenuto da Laurie Santos, docente di psicologia 42enne, che attraverso due lezioni a settimana cerca di insegnare agli Studenti del celebre ateneo Ivy League in Connecticut come avere una vita più felice e soddisfacente. ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Siamo sulla strada giusta. Domani farò delle simulazioni di gara” : Maverick Vinales ha concluso in testa la seconda giornata di Test MotoGP sulla pista di Sepang. Il centauro spagnolo sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi della passata stagione, tornando a spingere forte in sella alla Yamaha. Il 23enne catalano, in un’intervista rilasciata a Marca.com, ha espresso grande ottimismo sul potenziale della moto di Iwata: “Abbiamo voluto lavorare molto nelle ore più calde per cercare ...

Rifiuti : Armao - bene incontro Gentiloni-Musumeci - Siamo sulla strada giusta : Palemro, 20 gen. (AdnKronos) - "Ancora con Musumeci non ci siamo sentiti ma a me è sembrato che l'incontro con il presidente del Consiglio sia andato molto bene e che quindi sia questa la strada giusta". Così Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, ha commenta

Siamo in campagna elettorale - informiamoci ma sulla base dei fatti : di Francesco D’Alfonso Alla soglia delle prossime elezioni politiche, il problema della corretta informazione proveniente da TV e giornali diventa sempre più stringente. Già normalmente i mezzi di comunicazione orientano, senza che ce ne accorgiamo, gran parte delle nostre scelte, di acquisto, di comportamento, ecc. Ciò, naturalmente, assume ancora più rilievo quando ad essere comunicato è un messaggio politico. La situazione diviene, poi, ...

Tare : "De Vrij? Siamo sulla buona strada" : 'Siamo sulla buona strada. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. Il rinnovo? Magari arriva domani, non e' una questione di quando ma alla fine arrivera''. Parole di ottimismo sul futuro di ...

Napoli - Hamsik : 'Scudetto? Siamo sulla buona strada. Su Mertens...' : Marek Hamsik , capitano del Napoli , parla a Premium Sport dopo la sfida vinta contro il Crotone: 'Non posSiamo permetterci di soffrire come nel finale. Scudetto? Siamo sulla buona strada da 3 anni, è il momento di concretizzare. Callejon e Mertens si ...

Inter - Spalletti : "E' da luglio che reagiamo - Siamo sulla rotta giusta" : Milano, 22 dicembre 2017 " Dopo la scoppola contro l'Udinese, l'Inter si rituffa in campionato prima delle feste di Natale nella trasferta di Reggio Emilia al cospetto del Sassuolo. E' lecito ...

"Gli offesi Siamo noi". Gli Stati Uniti mettono il veto sulla risoluzione egiziana contro Gerusalemme capitale : Gli Stati Uniti hanno bloccato con il veto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dall'Egitto per invalidare la decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il testo ha ottenuto 14 voti a favore, aumentando l'isolamento di Washington sulla questione. Si tratta del primo veto dell'ambasciatore alle Nazioni Unite degli Usa, Nikki Haley che ha definito la risoluzione "un insulto e un ...