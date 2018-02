Short track | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i coreani favoriti | Yuri Confortola

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana ci riprova nei 1500 metri. Coreane favorite : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana ci riprova nei 1500 metri. Coreane favorite : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio dopo il trionfo a Cinque Cerchi dei 500 metri. La Freccia bionda dello Short track italiano si esibirà dunque sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena pronta ad ottenere un altro grande risultato. A farle compagnia in questa impresa ci sarà Martina Valcepina che, uscita delusa ...

Short track - 16 anni fa il clamoroso oro di Steven Bradbury : Short track, 16 anni fa il clamoroso oro di Steven Bradbury La sua medaglia è ricordata da tutti, anche dai meno esperti di Giochi Olimpici o di Short track. Sono passati sedici anni, era il 16 febbraio 2002, quando a Salt Lake si consumò uno dei più grandi miracoli sportivi personali della storia. L’oro vinto […] L'articolo Short track, 16 anni fa il clamoroso oro di Steven Bradbury sembra essere il primo su NewsGo.

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana per un bis storico nei 1500m. Martina Valcepina ha voglia di riscattarsi : Dopo il trionfale oro nei 500 metri, Arianna Fontana torna nuovamente sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La campionessa valtellinese sarà impegnata domani nei 1500 metri, la distanza più lunga nello Short track, andando a caccia di una doppietta storica. Il successo di martedì ha sicuramente galvanizzato Arianna e le ha tolto anche quella pressione di dover per forza conquistare quella medaglia d’oro che non ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 17 febbraio e gli azzurri al via. Gli orari e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : sabato 17 febbraio alle ore 11.00 Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio dopo il trionfo a Cinque Cerchi dei 500 metri. La Freccia bionda dello Short track italiano si esibirà dunque sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena pronta ad ottenere un altro grande risultato. A farle compagnia in questa impresa ci sarà Martina Valcepina che, uscita delusa dai quarti di finale dei 500 metri, vorrà rifarsi del chilometro e mezzo. Nell’altra gara in ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana a caccia del bis nei 1500 metri - Valcepina ci riprova e Choi rivale n.1 : Sono passati alcuni giorni, per l’esattezza tre, da quando il ghiaccio della Gangneung Ice Arena dello Short track si è tinto d’azzurro grazie al trionfo olimpico di Arianna Fontana nei 500 metri. Un successo tanto voluto quanto meritato dalla campionessa valtellinese che ha così conquistato la sua prima medaglia d’oro nei Giochi Olimpici Invernali aggiungendo questa medaglia così preziosa all’argento ed ai 4 bronzi già ...

PyeongChang - Fontana : andrei su Isola per promuovere Short track : PyeongChang , Corea del Sud, , 14 feb. , askanews, 'Spero che questo mio Oro sia utile a creare un movimento che permetta di ricostruire questo sport sin dai bambini. Amo lo short track e non vorrei mai vederlo svanire'. Lo ha detto Arianna Fontana, medaglia d'oro nei 500 m di short track alle Olimpiadi invernali di …

VIDEO Arianna Fontana oro nei 500 Short track - Pellegrino argento nel fondo : Ecco il primo oro per l'Italia alle Olimpiadi di PyeongChang. Con una grandissima finale Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d'oro nei 500 short track delle Olimpiadi. L'italiana, portabandiera ...

Arianna Fontana/ Short track 500 m - medaglia d'oro! Tweet del Ministro dello sport - Olimpiadi invernali 2018 - : Arianna Fontana finale Short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra punta alla medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali.

Pyeongchang - la Fontana è oro nello Short track. La portabandiera azzurra alla sua sesta medaglia olimpica : Arianna Fontana vince il primo oro dell'Italia Team ai Giochi di Pyeongchang. Tricolore sulle spalle e lacrime per Arianna Fontana dopo l'oro nella 500 m.. L'azzurra ha condotto i 500 metri sempre in ...

Short track - Arianna Fontana medita il ritiro? “Non ho ancora deciso”. Addio da vincente come Flavia Pennetta? : “Il mio futuro? Devo ancora pensarci, non ho ancora deciso”. Anche con queste parole Arianna Fontana ha commentato la sua vittoria alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La 27enne ha praticamente vinto tutto in carriera: oggi ha coronato il suo lungo inseguimento all’oro a cinque cerchi, il palmares tra titoli mondiali ed europei è vastissimo, la campionessa valtellinese è diventata la più medagliata di sempre nel suo sport ai ...

