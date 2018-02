Serie C | il Padova batte il Ravenna e va a +11 | decisivo Guidone

Serie C : pari per Livorno e Padova - tris Lecce : Distanze invariate in testa al girone A di Serie C dopo la ventiquattresima giornata di campionato. Il Livorno pareggia a Pistoia, il Siena secondo impatta ad Alessandria. Nel Girone B sempre il ...

Monza-Padova / Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1 20^ giornata) : diretta Monza Padova: info Streaming video e tv. I patavini di Baldovin volano alla Candy Arena con l'obbiettivo di mettere in sicurezza il sesto posto in classifica.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:05:00 GMT)

Serie C - Padova-Samb : pareggio. Vicenza e Pordenone ok : PADOVA - Il Padova consolida il trono del girone B di Serie C . La prima della classe ha pareggiato in casa contro la Samb , la diretta inseguitrice in classifica, con il punteggio di 1-1: a segno ...

Serie C : si ferma il Livorno - sempre bene Padova e Lecce : La 23esima giornata di Serie C ci consegna la prima sconfitta casalinga del Livorno che si fa superare da una scatenata Alessandria: ci pensa Gonzalez ad espugnare il Picchi. Non ne approfitta però il ...

Serie C Vicenza-Padova - decide Guidone : il derby termina 0-1 : VICENZA - Una rete di Guidone all'80' vale il successo del Padova capolista che espugna il Menti nel derby veneto contro il Vicenza . Primo tempo senza particolari emozioni, con il Vicenza che crea ...

La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza : La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valevole per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l’impossibilità di far giocare al loro The post La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza appeared first on Il Post.

Diretta/ Verona Padova (risultato finale 3-0) : Stern spinge la Calzedonia al quarto posto! (Serie A1) : Diretta Verona Padova, risultato finale 3-0: con i parziali di 25-20, 25-16, 25-21 la Calzedonia vince nettamente il posticipo della 17esima giornata e sale al quarto posto in classifica(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:44:00 GMT)

